На ярмарку «Золотая осень Сахалина-2018» будут ходить бесплатные автобусы

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень Сахалина-2018» состоится 29 и 30 сентября с 9.00 до 16.00 на парковочной площадке, прилегающей к торгово-развлекательному центру «Аллея» (ул. Фархутдинова, 3). Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Для удобства посетителей ярмарки МУП «Транспортная компания» организует бесплатные автобусы, которые будут курсировать в субботу и воскресенье от привокзальной площади и от пл. Победы до ТРЦ «Аллея» и обратно. На них разместят соответствующие информационные таблички.

Первые автобусы от пл. Победы и от привокзальной площади выйдут в 9.00 и будут отходить каждый час до 16.00 (включительно). Первый рейс от ТРЦ «Аллея» - в 9.30 и далее каждый час. Последний рейс от ТРЦ «Аллея» в центральную часть города оба автобуса сделают в 16.30.

Обращаем внимание, что автобусы не будут делать остановки по пути следования, а только собирать пассажиров в начальной и конечной точке маршрута.

Кроме того, доехать в район ТРЦ «Аллея» можно на автобусах регулярных маршрутов № 3, 4, 4а, 8, 10, 11, 18, 18а, 63, 71, 81, 81п, 105.

Традиционно на ярмарке в широком ассортименте представят свою продукцию растениеводства, животноводства, семенной и продовольственный картофель лучших сортов сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, имеющие личные подсобные хозяйства. Сахалинские переработчики порадуют сахалинцев новинками производства и традиционно широким ассортиментом хлебобулочной, кондитерской, мясомолочной, кулинарной, рыбной продукции, безалкогольными напитками и квасом, сообщают в министерстве сельского хозяйства Сахалинской области.