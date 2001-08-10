Тихоокеанское
информационное агентство
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14:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия

Специалисты департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска 28 сентября проведут горячую телефонную линию по вопросам признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 16.00 до 17.00 по телефону 300-712, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

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