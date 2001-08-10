В Южно-Сахалинске стартовала сессия медиашколы «Дальневосточный репортер»
Более 200 журналистов и сотрудников пресс-служб изо всех регионов Дальнего Востока стали участниками медиаслета в островной столице. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Вторая очная сессия медиашколы «Дальневосточный репортер» началась с пленарной дискуссии «СМИ и власть – партнерство или противостояние». Журналисты вместе с представителями региональной и федеральной властей рассуждали о роли средств массовой информации в обществе: о том, помогают ли СМИ в выстраивании диалога между властью и народом или, наоборот, создают лишние барьеры, а также о том, как «четвертая власть» влияет на жизнь людей на Дальнем Востоке.
В обсуждении приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, первый заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Антон Волошко, а также заместитель шеф-редактора газеты «Коммерсантъ» Глеб Черкасов и директор филиала ГТРК «Магадан» Яков Радченко.
– Могут ли журналисты оказывать влияние на качество жизни на Дальнем Востоке? Несомненно. Медиа – та призма, через которую люди воспринимают окружающую действительность. К примеру, инвестор принимает решение, открывать ли бизнес в том или ином регионе. Очевидно, он не станет вкладывать деньги туда, где все информационное поле заполнено негативной информацией, – сказал Григорий Куранов.
По мнению Антона Волошко, власть сегодня старается быть партнером средств массовой информации.
– Мы нацелены на одно – делать жизнь в родном регионе лучше. Нельзя лишать СМИ права критиковать власть, необходимо указывать на болевые точки, над которыми чиновникам необходимо работать. Вести конструктивный диалог журналистам и представителям власти помогают, в том числе такие мероприятия как медиашкола, – отметил руководитель аппарата губернатора островного региона.
Напомним, проект медиашколы «Дальневосточный репортер» стартовал в феврале 2018 года по инициативе аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации на Дальнем Востоке. Подать заявку для участия в конкурсном отборе на бесплатное обучение могли молодые журналисты с опытом работы не более трех лет, а также студенты последних курсов творческих вузов и сотрудники пресс-служб государственных органов власти Дальневосточного федерального округа.
Обучающая программа медиашколы состоит из базового курса вебинаров, которые читают ведущие российские журналисты. Ее дополняют практические семинары и мастер-классы, которые проходят в формате очных сессий в городах Дальнего Востока раз в квартал. Первая сессия состоялась в июне во Владивостоке.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:11 Сегодня Детский сад «Золотой ключик» отметил 50-летний юбилей
- 08:55 Сегодня Дальний Восток получит новые средства на авиаперевозки
- 09:25 Сегодня На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 готовятся к перешивке железнодорожных путей
- 15:03 Сегодня Долинские полицейские раскрыли угон и кражу
10:39 21 Сентября Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
16:52 21 Сентября На Сахалине приступили к уборке ячменя
16:20 21 Сентября Новый Комсомольская принял самый масштабный праздник спортивного двора
17:39 21 Сентября Сахалинец принял участие в организации чемпионата мира по кендо
14:56 28 Августа В Невельском районе торжественно открыли новый тепличный комплекс
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
13:15 31 Августа Олег Кожемяко: областные власти сделают все, чтобы поддержать старшее поколение сахалинцев и курильчан
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
Выбор редакции
- 18:09 Сегодня В Сахалинской области продумывают новую систему оказания помощи женщинам
- 17:59 Сегодня Александр Козлов: «2 тысячи домохозяйств на Курилах будут подключены к широкополосному Интернету уже в следующем году»
- 17:07 Сегодня В Южно-Сахалинске во дворе домов по проспекту Победы выявлены нарушения правил благоустройства
- 14:26 Сегодня В доме престарелых Южно-Сахалинска занимаются спортом и играют
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?