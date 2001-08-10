В Южно-Сахалинске стартовала сессия медиашколы «Дальневосточный репортер»

Более 200 журналистов и сотрудников пресс-служб изо всех регионов Дальнего Востока стали участниками медиаслета в островной столице. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Вторая очная сессия медиашколы «Дальневосточный репортер» началась с пленарной дискуссии «СМИ и власть – партнерство или противостояние». Журналисты вместе с представителями региональной и федеральной властей рассуждали о роли средств массовой информации в обществе: о том, помогают ли СМИ в выстраивании диалога между властью и народом или, наоборот, создают лишние барьеры, а также о том, как «четвертая власть» влияет на жизнь людей на Дальнем Востоке.

В обсуждении приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, первый заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Антон Волошко, а также заместитель шеф-редактора газеты «Коммерсантъ» Глеб Черкасов и директор филиала ГТРК «Магадан» Яков Радченко.

– Могут ли журналисты оказывать влияние на качество жизни на Дальнем Востоке? Несомненно. Медиа – та призма, через которую люди воспринимают окружающую действительность. К примеру, инвестор принимает решение, открывать ли бизнес в том или ином регионе. Очевидно, он не станет вкладывать деньги туда, где все информационное поле заполнено негативной информацией, – сказал Григорий Куранов.

По мнению Антона Волошко, власть сегодня старается быть партнером средств массовой информации.

– Мы нацелены на одно – делать жизнь в родном регионе лучше. Нельзя лишать СМИ права критиковать власть, необходимо указывать на болевые точки, над которыми чиновникам необходимо работать. Вести конструктивный диалог журналистам и представителям власти помогают, в том числе такие мероприятия как медиашкола, – отметил руководитель аппарата губернатора островного региона.

Напомним, проект медиашколы «Дальневосточный репортер» стартовал в феврале 2018 года по инициативе аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации на Дальнем Востоке. Подать заявку для участия в конкурсном отборе на бесплатное обучение могли молодые журналисты с опытом работы не более трех лет, а также студенты последних курсов творческих вузов и сотрудники пресс-служб государственных органов власти Дальневосточного федерального округа.

Обучающая программа медиашколы состоит из базового курса вебинаров, которые читают ведущие российские журналисты. Ее дополняют практические семинары и мастер-классы, которые проходят в формате очных сессий в городах Дальнего Востока раз в квартал. Первая сессия состоялась в июне во Владивостоке.