Детский сад «Золотой ключик» отметил 50-летний юбилей
Южно-сахалинский детский сад № 3 «Золотой ключик» отметил 50-летний юбилей. С этой круглой датой педагогический коллектив пришли поздравить старейшие работники учреждения и его выпускники.
Как рассказала заведующая Вера Исраилова, первых воспитанников детский сад принял в 1968 году и с тех пор его выпускниками стали более 2000 горожан. Сегодня «Золотой ключик» посещают 250 юных южносахалинцев. Для них проводятся занятия по развитию речи, логике, грамоте, музыке, физкультуре, конструированию, рисованию и лепке, а также ребят обучат азам математики и английского языка.
Особое внимание педагоги уделяют работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. С такими ребятами занимается целая команда профессионалов: логопеды, психологи, дефектолог, социальный педагог, медицинский работник и другие специалисты. С их помощью дети легко адаптируются в повседневной социальной среде. Более 15 лет в «Золотом ключике» реализуется программа «Здоровье», разработанная творческой группой педагогов. Она направлена на сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья детей. Создана система профилактической работы по предупреждению детских заболеваний.
- Наш детский сад - это большая дружная семья. Бывшие воспитанники «Золотого ключика» сегодня приводят к нам уже своих внуков. Мы стараемся сделать все, чтобы детям здесь было хорошо, уютно и комфортно. Мы очень гордимся нашими детками. Все они талантливые и незаурядные ребята - постоянные участники и победители городских и областных, международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, спартакиад, турниров, - поделилась Вера Исраилова.
Отметив 50-летний юбилей, коллектив дошкольного учреждения строит оптимистичные планы на будущее. Педагогический состав постоянно осваивает новые тенденции в воспитании и развитии дошколят, внедряются новые образовательные программы, а также работают над созданием комфортных условий для малышей. Так, благодаря поддержке администрации Южно-Сахалинска в прошлом году в МАДОУ № 3 «Золотой ключик» появился новый фасад, на территории оборудованы удобные прогулочные площадки, включающие зоны для оздоровительных занятий.
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