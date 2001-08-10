Тихоокеанское
информационное агентство
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В Южно-Сахалинске торжественно наградили лучших работников дошкольного образования

В Южно-Сахалинске торжественно наградили лучших работников дошкольного образования

В Доме культуры «Родина» Южно-Сахалинска состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работника дошкольного образования. Отметить профессиональный праздник собрались воспитатели, заведующие и другой персонал детсадов. Со сцены их поздравили представители городской и областной власти, а также островные депутаты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

С приветственным словом обратилась к собравшимся вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова. Она сравнила работу воспитателей с подвигом и особым призванием: именно от самоотверженного труда работников дошкольного образования зависит будущее Южно-Сахалинска, островного региона и в целом страны. В детских садах закладываются базовые кирпичики воспитания, из которых затем формируется полноценная личность. Поэтому администрация Южно-Сахалинска всегда уделяет особое внимание сфере дошкольного образования, которая успешно развивается — ведь этому способствует как опыт старейших работников, так и свежие идеи молодых специалистов, которые приходят работать в детские сады благодаря созданным мерам соцподдержки.

Затем началась церемония награждения. За высокие показатели профессиональной деятельности нагрудный знак «Лучшему» был вручен Лидии Богатовой, педагогу-психологу детского сада № 21 «Кораблик». Она поздравила собравшихся с праздником и пожелала коллегам, чтобы их любили не только подопечные дети, но и их родители.

          Почетные грамоты от администрации города получили:

  • Вера Исраилова, заведующая детским садом № 3 «Золотой ключик»,
  • Виктория Катанцева, заведующая детским садом № 38 «Лучик»,
  • Любовь Семенова, воспитатель детского сада № 10 «Росинка»,
  • Анна Тибилашвили, воспитатель детского сада № 11 «Ромашка»,
  • Анна Ошиток, воспитатель детского сада № 24 «Солнышко»,
  • Виктория Опацкая, воспитатель детского сада № 54 «Белоснежка».

Заведующей детским садом № 13 «Колокольчик» Инне Мишиной и воспитателю детского сада № 2 «Березка» Лидии Черкасовой вручили благодарственные письма.

Почетные грамоты лучшим работникам вручила и заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова. Их получили:

  • Алена Бадикова, воспитатель детского сада № 18 «Гармония»,
  • Олеся Губарик, воспитатель детского сада № 28 «Матрешка»,
  • Наталья Макарова, учитель-логопед детского сада № 31 «Аистенок»,
  • Олеся Чернявская, воспитатель детского сада № 42 «Черемушки»,
  • Екатерина Серебрякова, воспитатель детского сада № 44 «Незабудка»,
  • Оксана Грицан, воспитатель детского сада № 48 «Малыш».

Заведующая детским садом № 23 «Гномик» Ольга Меркулова получила благодарственное письмо от департамента образования. А Любовь Кручатова, заведующая детским садом № 55 «Веснушка», была награждена почетной грамотой Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад».

Заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина поздравила собравшихся со сцены, пожелала им успехов в профессиональной деятельности и вручила почетную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации Елене Моисеевой, заведующей детским садом № 1 «Загадка». Кроме того, были вручены почетные грамоты министерства образования Сахалинской области. Их получили:

  • Светлана Костенко, воспитатель детского сада № 27 «Зарничка»,
  • Анна Красильникова, учитель-логопед детского сада № 16 «Аленький цветочек»,
  • Наталия Демьянова, воспитатель детского сада № 43 «Светлячок»,
  • Любовь Любович, воспитатель детского сада № 44 «Незабудка»,
  • Мария Бочкарева, инструктор по физической культуре детского сада № 25 «Русалочка»,
  • Ольга Прохорова, воспитатель детского сада № 9 «Чебурашка»,
  • Елена Ефимова, учитель-логопед детского сада № 37 «Одуванчик»,
  • Ольга Мордвинова, инструктор по физической культуре детского сада № 26 «Островок».

          Награды отличившимся педагогам вручил и депутат Сахалинской областной Думы Виталий Гомилевский. В номинации «Молодые профессионалы» была отмечена Елена Сосновская, воспитатель детского сада № 54 «Белоснежка». Лучшим воспитателем признали Галину Боброву, которая работает в детском саду № 57 «Бусинка». Почетной грамотой «Инклюзивное образование» наградили учителя-логопеда детского сада № 54 «Белоснежка» Алину Андрееву.

          Депутат областной Думы Татьяна Пак вручила почетные грамоты Александре Сапегиной, заведующей детским садом № 14 «Рябинка», и Пек Ен Дя (Лариса Юрьевна), воспитателю детского сада № 19 «Аленушка».

          Почетную грамоту Городской Думы из рук заместителя председателя городской думы Евгения Плотникова получила Алина Куприянова, заместитель заведующей детским садом № 50 «Карусель».

          Добавим, что сегодня в областном центре работают 54 муниципальных детских дошкольных учреждения и 3 частных детских сада. Их посещают свыше 13 тысяч воспитанников.

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