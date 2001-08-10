В Южно-Сахалинске торжественно наградили лучших работников дошкольного образования

В Доме культуры «Родина» Южно-Сахалинска состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работника дошкольного образования. Отметить профессиональный праздник собрались воспитатели, заведующие и другой персонал детсадов. Со сцены их поздравили представители городской и областной власти, а также островные депутаты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

С приветственным словом обратилась к собравшимся вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова. Она сравнила работу воспитателей с подвигом и особым призванием: именно от самоотверженного труда работников дошкольного образования зависит будущее Южно-Сахалинска, островного региона и в целом страны. В детских садах закладываются базовые кирпичики воспитания, из которых затем формируется полноценная личность. Поэтому администрация Южно-Сахалинска всегда уделяет особое внимание сфере дошкольного образования, которая успешно развивается — ведь этому способствует как опыт старейших работников, так и свежие идеи молодых специалистов, которые приходят работать в детские сады благодаря созданным мерам соцподдержки.

Затем началась церемония награждения. За высокие показатели профессиональной деятельности нагрудный знак «Лучшему» был вручен Лидии Богатовой, педагогу-психологу детского сада № 21 «Кораблик». Она поздравила собравшихся с праздником и пожелала коллегам, чтобы их любили не только подопечные дети, но и их родители.

Почетные грамоты от администрации города получили:

Вера Исраилова, заведующая детским садом № 3 «Золотой ключик»,

Виктория Катанцева, заведующая детским садом № 38 «Лучик»,

Любовь Семенова, воспитатель детского сада № 10 «Росинка»,

Анна Тибилашвили, воспитатель детского сада № 11 «Ромашка»,

Анна Ошиток, воспитатель детского сада № 24 «Солнышко»,

Виктория Опацкая, воспитатель детского сада № 54 «Белоснежка».

Заведующей детским садом № 13 «Колокольчик» Инне Мишиной и воспитателю детского сада № 2 «Березка» Лидии Черкасовой вручили благодарственные письма.

Почетные грамоты лучшим работникам вручила и заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова. Их получили:

Алена Бадикова, воспитатель детского сада № 18 «Гармония»,

Олеся Губарик, воспитатель детского сада № 28 «Матрешка»,

Наталья Макарова, учитель-логопед детского сада № 31 «Аистенок»,

Олеся Чернявская, воспитатель детского сада № 42 «Черемушки»,

Екатерина Серебрякова, воспитатель детского сада № 44 «Незабудка»,

Оксана Грицан, воспитатель детского сада № 48 «Малыш».

Заведующая детским садом № 23 «Гномик» Ольга Меркулова получила благодарственное письмо от департамента образования. А Любовь Кручатова, заведующая детским садом № 55 «Веснушка», была награждена почетной грамотой Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад».

Заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина поздравила собравшихся со сцены, пожелала им успехов в профессиональной деятельности и вручила почетную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации Елене Моисеевой, заведующей детским садом № 1 «Загадка». Кроме того, были вручены почетные грамоты министерства образования Сахалинской области. Их получили:

Светлана Костенко, воспитатель детского сада № 27 «Зарничка»,

Анна Красильникова, учитель-логопед детского сада № 16 «Аленький цветочек»,

Наталия Демьянова, воспитатель детского сада № 43 «Светлячок»,

Любовь Любович, воспитатель детского сада № 44 «Незабудка»,

Мария Бочкарева, инструктор по физической культуре детского сада № 25 «Русалочка»,

Ольга Прохорова, воспитатель детского сада № 9 «Чебурашка»,

Елена Ефимова, учитель-логопед детского сада № 37 «Одуванчик»,

Ольга Мордвинова, инструктор по физической культуре детского сада № 26 «Островок».

Награды отличившимся педагогам вручил и депутат Сахалинской областной Думы Виталий Гомилевский. В номинации «Молодые профессионалы» была отмечена Елена Сосновская, воспитатель детского сада № 54 «Белоснежка». Лучшим воспитателем признали Галину Боброву, которая работает в детском саду № 57 «Бусинка». Почетной грамотой «Инклюзивное образование» наградили учителя-логопеда детского сада № 54 «Белоснежка» Алину Андрееву.

Депутат областной Думы Татьяна Пак вручила почетные грамоты Александре Сапегиной, заведующей детским садом № 14 «Рябинка», и Пек Ен Дя (Лариса Юрьевна), воспитателю детского сада № 19 «Аленушка».

Почетную грамоту Городской Думы из рук заместителя председателя городской думы Евгения Плотникова получила Алина Куприянова, заместитель заведующей детским садом № 50 «Карусель».

Добавим, что сегодня в областном центре работают 54 муниципальных детских дошкольных учреждения и 3 частных детских сада. Их посещают свыше 13 тысяч воспитанников.