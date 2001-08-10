Южносахалинцев приглашают проверить свое сердце

Всех желающих жителей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в оздоровительной акции «Сердце под контролем». Профилактическое мероприятие состоится 29 сентября и приурочено к празднованию Всемирного дня сердца. Медики будут проводить бесплатные консультации с 10.00 до 14.00 сразу на двух площадках - в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке и в ЦНК «Радуга» в Ново-Александровске. Все исследования проводятся бесплатно.

Целью мероприятия является привлечение внимания населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья, повышения информированности граждан о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний, популяризации здорового образа жизни.

Проверить свое здоровье могут все горожане в возрасте от 18 лет. Желающим пройти обследование за 3 часа перед посещением мероприятия не следует употреблять пищу.

В ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» прием будут вести следующие специалисты:

врач-терапевт ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»;

специалисты ГБУЗ «Сахалинский областной наркологический диспансер»;

врач-кардиолог ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска»;

врач-невролог ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска»;

врач-рентгенолог ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска».

Здесь можно будет пройти исследование крови на холестерин и сахар, электрокардиографию, маммографию и флюорографию. Результаты необходимо получить в поликлинике № 2.

В ЦНК «Радуга» свои консультации населению предложат:

врач-терапевт ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска»;

врач-кардиолог ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска»;

врач-рентгенолог ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска».

Специалисты проведут пришедшим исследование крови на холестерин и сахар. Также можно будет сделать электрокардиографию, маммографию, флюорографию и забрать результаты у специалистов поликлиники № 6.

Все исследования проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис. Для проведения детальной консультации желательно принести выписку из медкарты и ранее проведенные обследования и заключения врачей.