Александр Козлов: «2 тысячи домохозяйств на Курилах будут подключены к широкополосному Интернету уже в следующем году»
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов в рамках рабочего визита на Сахалин встретился с представителями ПАО "Ростелеком" и обсудил строительство оптоволоконной линии связи на Курилы.
"Этот проект позволит курильчанам получить доступ к широкополосному интернету и ко всем современным услугам связи. На сегодня выполнены работы по прокладке морского участка по дну Охотского моря. Ведется подготовка к реализации наземной части проекта. Завершение всех работ планируется на конец года, в начале 2019 пройдет сдача линии в коммерческую эксплуатацию и жителям начнут предоставляться услуги. Это касается островов Итуруп, Шикотан и Кунашир", – отметил советник директора Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Балаценко.
Услуги связи будут предоставлены почти в 2000 домохозяйств. Как отметил Александр Козлов, сейчас также важно решить вопрос тарифа.
"Тариф для населения мы сейчас будем обсуждать с руководителем филиала компании. Потому что деньги, на которые строится линия - государственные. То есть государство профинансировало все работы, а компания их просто выполнила. Поэтому мы считаем, что услуга для населения это должна учитывать. Компания затраты не понесла, следовательно ни о каком завышении речи идти не должно", - прокомментировал Александр Козлов.
Строительство 850-километровой волоконно-оптической линии связи пропускной способностью 40 Гбит/секунду идет в рамках ФЦП развития Курильских островов на 2016-2025 годы. Исполнитель проекта - компания «Ростелеком», которая в предыдущие годы успешно подключила в единую сеть электросвязи России остров Сахалин, Камчатку и Магадан.
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