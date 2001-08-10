Сегодня завершается первый очный этап конкурса «Учитель года России – 2018»

В Санкт-Петербурге завершается первый очный тур конкурса «Учитель года России – 2018» - «Учитель-профи», который включал в себя два испытания: «Методический семинар» и «Урок». Об этом ТИА "Острова" сообщили в ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области»

Уже в субботу, 29 сентября, станут известны имена пятнадцати победителей первого тура, которые продолжат борьбу за почетный титул «Учитель года России – 2018».

Напоминаем, что 24 сентября в Санкт-Петербурге стартовал финал конкурса «Учитель года России – 2018».

Наш регион представляет Парийчук Александра Михайловна, учитель начальных классов школы-интернат с. Некрасовка Охинского района.

Торжественная церемония открытия финала 29-го Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» состоялась в Михайловском театре, в ней приняли участие заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина и губернатор Георгий Полтавченко.

Татьяна Синюгина зачитала финалистам приветственное письмо министра просвещения РФ Ольги Васильевой, которая пожелала конкурсантам в полной мере продемонстрировать свои профессиональные и личные достижения, вдохновляя новых участников на будущие свершения.

«Пусть ваши энергия, упорство, настойчивость помогут вам достичь желаемой цели. Удачи вам в дни конкурса! Успехов в нашей сложной, но самой важной и нужной профессии — Учитель», — обратилась она к педагогам.