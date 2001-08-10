В Южно-Сахалинске во дворе домов по проспекту Победы выявлены нарушения правил благоустройства

Специалистами департамента общественной безопасности и контроля администрации города в рамках мониторинга были выявлены нарушения правил благоустройства территории городского округа в районе жилых домов № 15 и 21, расположенных на пр. Победы.

Проверка показала, что на месте проведения земляных работ отсутствуют необходимые ограждения, не установлен информационный щит. Кроме того, зафиксирован вынос грязи на улично-дорожную сеть. Установлено, что земляные работы выполняет МКП «Городской водоканал».

По результатам проверки в адрес предприятия направлено уведомление о явке юридического и должностного лица для составления протокола об административном правонарушении, материалы будут направлены на рассмотрение в административную комиссию Южно-Сахалинска.

Напомним, за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность: для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц сумма штрафа составляет в случае первичного нарушения от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических - от 15 до 50 тысяч, а при повторном нарушении - до 300 тысяч.

Горожане, ставшие свидетелями пренебрежения правилами благоустройства, могут обратиться с заявлением в административную комиссию Южно-Сахалинска по телефону 300-809 (доб. 4, 8).