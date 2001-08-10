В Сахалинской области продумывают новую систему оказания помощи женщинам

Министерство здравоохранения Сахалинской области прорабатывает вопрос изменения маршрутизации пациенток с гинекологическими заболеваниями. Об этом ТИА "Острова" сообщили в минздраве.

В настоящее время по причине отсутствия врачей хирургического профиля в гинекологическом отделении городского родильного дома возникают сложности с оказанием специализированной медицинской помощи. Они заключаются в том, что при поступлении женщины с острой болью неясного происхождения окончательный диагноз может быть установлен консилиумом врачей, включающим специалистов не только гинекологического профиля. В составе этого отделения предусмотрены врачи, специализирующиеся только на лечении гинекологической патологии. А для пациентки, поступающей на лечение, в некоторых случаях важно исключить патологию органов пищеварения или смежных систем. Для уточнения характера заболевания иногда приходится вызывать врача из других учреждений. Такие ситуации грозят потерей времени и ухудшением состояния больной. Сложности такой системы испытала на себе одна из пациенток, жительница с.Березняки Мария К.

- В начале сентября, после обеда почувствовала сильное недомогание в области живота. Муж сам меня привез в гинекологию. Пока осмотр, беседа с врачом – прошло минут сорок. Боль в это время стала совсем нестерпимая. Но врач ничего не нашел по своему профилю. Вызвали хирурга из городской больницы. Хорошо, муж рядом оставался, решил опять сам меня отвезти, не дожидаясь пока приедет врач. Привез, посмотрели, оказалось – аппендицит. Сразу в операционную. А если бы сразу в одной больнице все врачи посмотрели – не пришлось бы столько мучиться, - рассказывает Мария.

Функционирование профильной службы также осложняется состоянием здания, в котором размещается гинекологическое отделение. Корпус построен в 1974 году под общежитие и никогда не использовался в этих целях, а сразу был приспособлен под медицинские нужды. Несоответствие требованиям оказания медицинской помощи заключается в отсутствии лифтов, неудобстве помещений для хирургической деятельности, размещения пациентов. На данный момент ситуацию усугубляет и ветхость здания.

Для решения этих вопросов, обеспечения комфорта пациентам решено экстренные гинекологические койки разместить на базе многопрофильного медицинского учреждения – городской больницы им.Ф.С. Анкудинова. Еще часть коек – патологии беременных - в новом перинатальном центре. Решение о реорганизации еще прорабатывается с целью поиска наиболее эффективных и удобных вариантов для медицинского персонала и пациентов. Также будет решаться вопрос штатного расписания – новые службы в составе городской больницы и перинатального центра потребуют увеличения штата сотрудников.