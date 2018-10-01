Крупнейшая за Уралом Всесибирская олимпиада школьников вновь пройдет на Сахалине
В Южно-Сахалинске открывается площадка Всесибирской олимпиады школьников — крупнейшей за Уралом предметной олимпиады для учеников 7 — 11-х классов, увлеченных точными и естественными науками. Победители и призёры заключительного тура олимпиады смогут побывать в Летней школе в новосибирском Академгородке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.
Всесибирская открытая олимпиада школьников проходит на базе новосибирской физматшколы (Специализированного учебно-научного центра при НГУ — СУНЦ НГУ) с 1962 года. В 2018/2019 учебном году Всесибирская олимпиада пройдет по следующим предметам: информатика, химия — олимпиады 1 уровня в официальном перечне Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), физика, математика, биология — олимпиады 2 уровня. Также впервые планируется провести Всесибирскую олимпиаду по астрономии (не входит в Перечень РСОШ). Регистрация на все предметы открылась 24 сентября.
Традиционно Всесибирская олимпиада будет проводиться в три тура: два отборочных (очный и заочный) и заключительный (очный). Первый отборочный тур стартует 7 октября с олимпиады по математике. Затем пройдут олимпиады по биологии (14 октября), информатике (21 октября), астрономии (28 октября), химии (11 ноября) и физике (18 ноября). Дистанционный отборочный этап пройдет с 15 декабря по 25 января, заключительный этап — с 1 февраля по 31 марта.
Участвовать в олимпиаде могут ученики 7 — 11-х классов. Победители и призёры определяются по результатам заключительного этапа и получают приглашения в Летнюю школу СУНЦ НГУ. Лучшие ученики Летней школы имеют право поступить в СУНЦ НГУ.
— Всесибирская открытая олимпиада школьниов — одна из старейших предметных олимпиад в нашей стране, именно она в 1962 году дала старт массовому олимпиадному движению в СССР. Сегодня высокий уровень нашей олимпиады отмечают независимые эксперты в ведущих вузах страны, в их числе президент Химического факультета МГУ, академик РАН Валерий Васильевич Лунин. И, конечно же, именно благодаря олимпиаде мы знакомимся с талантливыми ребятами из разных уголков нашей страны, а лучших из них приглашаем к нам, в Академгородок. — говорит директор СУНЦ НГУ Николай Яворский.
Каждый год олимпиадные площадки первого отборочного этапа открываются более чем в 50 городах России и Казахстана.
Южно-Сахалинск присоединился к очному этапу олимпиады в 2017 году. В этом году олимпиадная площадка будет работать на базе Департамента образования администрации Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 107а). Здесь можно будет написать олимпиаду по математике, физике, биологии и химии. Олимпиаду по информатике школьники Сахалина смогут написать дистанционно, пройдя онлайн-регистрацию. Всю информацию о работе площадок можно уточнить на официальном сайте олимпиады.
В 2017/2018 учебном году участниками Всесибирской открытой олимпиады школьников в России и Казахстане стали 30138 человек. Школьники из Сахалинской области заняли три призовых места на заключительном этапе олимпиады (одно — по биологии, два — по физике).
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