Мобильные пункты вакцинации от гриппа будут работать 2, 4 и 5 октября

За четыре часа работы мобильных пунктов в Южно-Сахалинске вакцину от гриппа получают в среднем более 100 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

- Мы привили уже большую часть населения, но все-таки планируем еще несколько раз организовать работу выездных бригад, - рассказала заведующая 2-м терапевтическим отделением городской поликлиники №2 Наталья Романова. - Пациенту выдается прививочный паспорт, чтобы человек знал, какая введена вакцина и доза, измеряем давление и температуру, все быстро и удобно.

Галина специально приехала в мобильный пункт из Лугового.

- Увидела объявление и приехала на вакцинацию. Я и в том году вакцинирована была. Зато мы и не болели, когда эпидемия была, очень довольна, - сказала женщина.

Следующий выезд мобильного пункта запланирован на 2 октября к ТЦ «Калинка» (ул. Сахалинская, 69) с 10.00 до 14.00. 4 и 5 октября вакцинация от гриппа будет проводиться на территории продовольственного рынка за магазином «Техник» (ул. Ленина, 254) с 10.00 до 14.00.

Дополнительную информацию о профилактике гриппа можно найти на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.