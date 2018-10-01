Новые дошкольные места планируют создать в Южно-Сахалинске

Прием родителей дошкольников прошел в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 28 сентября. Подобные встречи в конце прошедшей недели состоялись во всех регионах страны по инициативе Всероссийской общественной организации «Воспитатели России». В Южно-Сахалинске на вопросы родителей дошколят ответили специалисты городского департамента образования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе РОПП Партии "Единая Россия" Д. А. Медведева.

- Встреча была достаточно насыщенной, много людей пришло, - рассказала руководитель региональной общественной организации «Воспитатели России», член общественного совета партийного проекта «Новая школа» Наталья Ермакова. – В основном, конечно, обращения касались устройства в детские сады. Некоторые участники приема недавно переехали в Южно-Сахалинск, их детям уже по 4 года, но в садах мест нет. Взяли эти вопросы на контроль, будем искать возможность определить ребят.

Уже в ноябре планируется открыть 150 новых дошкольных мест в приспособленных для этого помещениях на первых этажах жилых домов областного центра. Группы будут полностью соответствовать нормам СанПиН, их закрепят за ближайшими детскими садами. Если опыт окажется успешным, его будут внедрять и в будущем, одновременно со строительством новых зданий детских садов.

Также в ходе приема обращались с вопросами по ремонту некоторых дошкольных учреждений города. Например, уже должен был открыться после капительного обновления детский сад №27, однако там при прокладке сетей водоснабжения повредили электросети, работы затянулись. Спрашивали о ремонте фасада детского сада №54, о ремонте групп в саду №8, где сегодня очень холодно. Одни родители сразу получили ответы на свои вопросы, другим их дадут в ближайшее время – после прояснения ситуация совместно с управлением капитального строительства Южно-Сахалинска.