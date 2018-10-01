В Южно-Сахалинске стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». Эту информацию ТИА «Острова» подтвердили в мэрии.

Первыми тепло начали получать социальные объекты города: детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. По данным заместителя директора департамента образования Игоря Логинова, сегодня началась подача тепла в образовательные учреждения города. В течение 2-3 дней теплом будут обеспечены все подведомственные департаменту учреждения.

Кроме того, на утро 1 октября теплом обеспечено почти 70% жилфонда. В течение недели специалисты АО «Сахалинская коммунальная компания» планируют подключить все объекты к системе теплоснабжения (порядка 1500 многоквартирных жилых домов, 2500 юридических лиц) до момента, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении 5 суток будет держаться на отметке не выше +8 градусов.

- Сегодня в областном центре состоялся пробный запуск системы теплоснабжения. Все магистральные и внутриквартальные теплотрассы находятся на циркуляции. Из 17 существующих котельных функционируют 14. Также работают 7 центральных тепловых пунктов, которые обеспечивают теплом и горячим водоснабжением спальные районы города. Плановое подключение абонентов продолжается. Подключение объектов ведется по мере их готовности. К сожалению, сегодня не все объекты со стороны юридических лиц готовы к приему тепла, - рассказал главный инженер АО «Сахалинская коммунальная компания» Александр Грищенко.

Отметим, что при условии технической готовности зданий к отопительному периоду запуск отопления в Южно-Сахалинске займет порядка 2 недель. Но в случае выявления локальных дефектов на сетях сроки подачи тепла в те или иные дома могут сдвинуться до момента устранения неполадок. На утро 1 октября выявлено 52 дефекта на тепловых сетей. Устранять их будут в плановом порядке. Серьезных проблем, как заверили специалисты СКК, нет.

Кроме того, в стадии завершения находятся работы по стыковке новых участков смонтированных трубопроводов в районе ул. Емельянова и ул. Комсомольской, 111. Работы планируется завершить на этой неделе.

Основная нагрузка в обеспечении теплоносителем жилых домов сейчас лежит на управляющих компаниях и ТСЖ. Их задача - оперативно открыть вводные задвижки и вентили на тепловых узлах в подвалах домов и обеспечить сброс воздуха в стояках, чтобы гарантировать наполнение системы теплоносителем во всех квартирах.

Получить дополнительную информацию по подключению жилых домов к системам теплоснабжения можно в своих управляющих компаниях, а также по телефонам диспетчерской службы СКК: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).