Более 200 дальневосточных журналистов приняли участие в медиаслете в Южно-Сахалинске

Для проведения второй очной сессии медиашколы «Дальневосточный репортер» организаторы выбрали островную столицу. Журналисты, редакторы, блогеры, сотрудники пресс-служб изо всех регионов федерального округа могли посетить десятки лекций, мастер-классов, психологических тренингов, сообщили ТИА «Острова» в островном правительстве.

В качестве спикеров выступили ведущие эксперты в области средств массовой информации и представители федеральной власти – в частности, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, заместитель шеф-редактора газеты «КоммерсантЪ» Глеб Черкасов, преподаватель «Академии новостей ТАСС» Глеб Брянский.

Заместитель полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов провел мастер-класс «Обеспечение социального единства – области ответственности власти и СМИ». Основополагающим понятием в этом отношении является патриотизм. По его мнению, это не чувство, а, прежде всего, потребность гордиться своей страной и ее достижениями.

Результаты социологических исследований показывают, что неотделимым от патриотизма является понятие «духовность». Без этого есть риск возникновения националистических настроений.

– Когда человек не знает, чем ему гордиться, а потребность такая есть, он начинает кичиться тем единственным, что у него есть от рождения – принадлежностью к нации, – отметил Григорий Куранов. – Главной совместной задачей государства и СМИ является формирование своего рода «матрицы духовности и патриотизма». Патриотическая потребность людей удовлетворяется информацией о реальных, а не придуманных достижениях страны, которые утверждают ее позитивный имидж на мировом уровне. Но столь же важно постоянно информировать людей о том, что позволяет, например, региону стать позитивным примером на федеральном уровне, а сельскому поселению – на уровне региона.

Также на очной сессии медиашколы дальневосточным журналистам рассказали, как выстраивать отношения с источниками информации и вести диалог со спикерами, как не допустить типичные правовые ошибки в работе журналиста, как эффективно использовать социальные сети.

– Очень полезен был мастер-класс медиа-юриста Галины Антонец по авторскому праву. Ежедневно на работе сталкиваешься с публикацией фотографий, цитированием, и нужно держать руку на пульсе, чтобы не получить большой штраф, – поделилась ученица медиашколы «Дальневосточный репортер», сахалинский журналист Любовь Кондрашова. – Медиашкола – это хорошая профессиональная встряска, избавление от шаблонов. Кроме того, это возможность расширить географию контактов, познакомиться с именитыми российскими журналистами и молодыми, энергичными, творческими коллегами из других регионов.

Обучение в медиашколе включает курс вебинаров, которые читают эксперты из ведущих федеральных СМИ и вузов, и очных сессий. Первый слет дальневосточных репортеров состоялся в июне во Владивостоке, второй – в сентябре в Южно-Сахалинске. Планируется провести еще два.

Руководитель проекта «Дальневосточный репортер» и глава дирекции информационных проектов Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока Алексей Бабков отметил высокий уровень организации очной сессии в островной столице.

Полный курс в медиашколе длится около года и должен завершиться в марте. По окончании слушатели получат сертификаты о повышении квалификации. Бесплатное обучение проходят 55 журналистов с опытом работы не более трех лет, студенты профильных вузов и сотрудники пресс-служб государственных органов власти. Чтобы стать учеником «Дальневосточного репортера», необходимо было пройти два этапа отбора: конкурс портфолио и творческое задание.

Для журналистов и сотрудников пресс-служб, не зачисленных на постоянное обучение в медиашколе, предоставляется возможность посещать открытую часть мероприятий на очных сессиях. Количество свободных слушателей растет от одного медиаслета к другому, так как лекции и мастер-классы позволяют повысить профессиональные навыки и получить ценные знания.

Проект медиашколы реализуется по инициативе аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с февраля 2018 года. Цель «Дальневосточного репортера» состоит в подготовке сообщества профессиональных журналистов, способных обеспечивать создание качественного информационного контента о социальном и экономическом развитии регионов Дальнего Востока.