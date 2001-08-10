В Южно-Сахалинске отметили День пожилых людей

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей, состоялось сегодня в Доме культуры «Родина». Его гостями стали люди почтенного возраста (в зале не было ни одного свободного места), а также представители общественных организаций, Городской Думы и администрации областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Сегодня в Южно-Сахалинске проживает свыше 57 тысяч пенсионеров. Они активно участвуют в общественной и культурной жизни города.

Слова приветствия присутствующим адресовал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. В своем выступлении он поблагодарил пенсионеров и ветеранов за неоценимый вклад, который они внесли в развитие города:

- Спасибо вам за ваш труд, за ваш жизненный опыт, которым вы щедро делитесь с нами. Вы восстанавливали экономику и производство в послевоенные годы и уже тогда закладывали основы благополучия Южно-Сахалинска. Вы люди, которые, находясь на заслуженном отдыхе, не умеют сидеть сложа руки, и вы очень нужны городу, своим семьям, внукам и правнукам. Мы многому у вас учимся: трудолюбию, ответственному отношению к делу. С праздником и низкий вам поклон!

Творческим подарком гостям праздника стал концерт, участие в котором приняли ведущие городские вокальные и хореографические коллективы.