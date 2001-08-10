В Южно-Сахалинске пройдет социальная инициатива против рака груди

Во Всемирный месяц борьбы против рака молочной железы продолжается социальная инициатива #ЯПРОШЛА при поддержке медицинского диагностического центра «Белая роза – Сахалин», где проводятся бесплатные маммографические обследования женщин Сахалинской области.

В этом году акция #ЯПРОШЛА охватит следующие города: Благовещенск, Владимир, Воронеж, Иваново, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Челябинск и Южно-Сахалинск. Цель ежегодной социальной кампании - повысить осведомленность девушек и женщин о риске возникновения рака молочной железы и существующих методах профилактики и диагностики, а также привлечь их внимание к важности регулярной заботы о своем здоровье. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Philips – компании-организатора.

Рак молочной железы – это самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин – на него приходится 16% всех случаев заболевания. Каждая седьмая женщина может столкнуться с этим диагнозом в течение жизни, и с возрастом риск только возрастает. Более того, болезнь стремительно молодеет – все чаще она обнаруживается у россиянок в возрасте до 40 лет. За последние годы рост онкологии у молодых женщин в возрасте от 19 до 40 лет составил 34%, а в возрасте от 30 до 39 лет – 41%. В 2017 году в России рак молочной железы был выявлен более чем у 70 000 женщин.

В Южно-Сахалинске компания пройдет при поддержке медицинского диагностического центра «Белая роза-Сахалин», главной целью которого является бесплатная комплексная диагностика онкологических заболеваний женской репродуктивной системы и молочных желез в регионе. В октябре высококвалифицированные специалисты центра продолжат вести бесплатный комплексный диагностический прием женщин, в том числе проводить маммографические обследования молочных желез.

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 42А.

Телефон для записи: +7 (4242) 300-114, (4242) 300-115

«Сложная ситуация с онкологическими заболеваниями, особенно раком молочной железы, к сожалению, касается и нашего региона. Заболеваемость продолжает расти, и главное, что мы можем сделать — не только проводить комплексную диагностику, но и научить женщин правильно заботиться о своем здоровье, не дожидаясь серьёзных симптомов. Ежегодные визиты к маммологу сохраняют здоровую и полноценную жизнь на долгие годы, — отмечает Ольга Николаевна Северная, главный врач АНО МДЦ «Белая роза – Сахалин». — Мы поддерживаем Всемирный месяц борьбы против рака груди и рады в очередной раз выступать партнером значимой социальной инициативы #ЯПРОШЛА. Мы напоминаем: ранняя диагностика спасает жизни».

Благодаря всероссийской социальной инициативе #ЯПРОШЛА жительницы ряда российских городов каждый октябрь получают возможность пройти бесплатную процедуру ультразвуковой диагностики или маммографии, а также получить консультацию высококвалифицированных врачей онкологов-маммологов и специалистов УЗД. Девушкам и женщинам с 18 до 35-40 лет специалисты рекомендуют раз в год проходить ультразвуковое обследование. Перешагнувшим этот возрастной рубеж, врачи советуют прибегать к маммографии.