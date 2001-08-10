Южносахалинцам предлагают выбрать вид площадок для сбора мусора

В целях улучшения экологической обстановки, ликвидации несанкционированных свалок, а также оптимизации подхода к утилизации бытовых отходов администрация Южно-Сахалинска предлагает горожанам рассмотреть два варианта сбора бытового мусора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Так, первый вариант - повсеместное внедрение раздельного сбора мусора. Пилотно этот способ уже опробован в 25-м микрорайоне. Однако следует признать, что должного эффекта пока не достигнуто. Одна из возможных причин - строгие требования к раздельной утилизации. Например, прежде чем отправить в контейнер с надписью «Пластик» бутылку, необходимо вымыть ее, снять крышку и удалить бумажную этикетку. Аналогичная ситуация с металлическими банками и стеклом. Кроме того, в бункер «Смешанный мусор и пищевые отходы» нельзя бросать мусорный пакет: мусор необходимо вытряхнуть, а пакет отправить в контейнер с пластиком.

Между тем администрация не отказывается от продолжения внедрения раздельного сбора мусора, если горожане будут готовы исполнять все требования к этому виду утилизации отходов, в том числе продумать организацию разделения отходов дома.

Пока рассматривается возможность устанавливать такие контейнерные площадки в новых жилых комплексах. При необходимости к модулю можно добавить различные опции, например специальный контейнер для сбора лампочек и батареек, а также верхней одежды.

Второй вариант - использование так называемых заглубленных контейнеров. Он не предполагает раздельного сбора мусора, но при этом контейнеры вместительнее тех, что сейчас используются в Южно-Сахалинске, и выглядят эстетичнее контейнеров наземного расположения. Они хорошо зарекомендовали себя, например, в Камчатском и Хабаровском крае.

Принцип системы заключается в вертикальном расположении контейнера, который на 2/3 находится под землей. У заглубленной капсулы в крышке есть отверстие, через которое в емкость попадают пакеты с мусором. Температура грунта замедляет деятельность бактерий и сводит до минимума появление запахов. Система позволяет избавиться от грызунов и бездомных животных. Надземная часть контейнера по высоте удобна и детям, и взрослым. При этом один заглубленный контейнер по вместимости заменяет 5 стандартных, а верхняя часть вокруг бункера обустраивается исходя из требований архитектурного дизайна (отделка тротуарной плиткой, отсевом, асфальтирование). Вертикальная конструкция позволяет экономить территорию внутри дворовых площадей. Еще из плюсов - стрела погрузчика может производить работы по опустошению контейнера на расстоянии до 11 метров от площадки, что актуально в случае парковки автомобилей возле баков.

Из минусов - разбитое стекло может повредить внутренний полиэфирный мешок для сбора отходов. Нельзя утилизировать воспламеняющийся мусор. Поэтому контейнеры не подойдут для установки в частном секторе, где в них может попасть зола.

В связи с необходимостью изучить общественное мнение и готовность горожан к нововведениям предлагаем принять участие в опросе, который размещен на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Опросы» (http://yuzhno-sakh.ru/):

- Да, я готов сортировать мусор и поддерживаю вариант раздельного сбора.

- Нет, я не готов сортировать мусор.

- Поддерживаю установку заглубленных контейнеров.

- Меня все устраивает, я привык к открытым контейнерным площадкам.

Опрос продлится до 12 октября.