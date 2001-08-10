Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2018
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В районе улицы Фархутдинова в Южно-Сахалинске временно будет ограничено движение
12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодную воду в ночь на 3 октября отключат в трех микрорайонах Южно-Сахалинска

В связи с продолжающимися ремонтными работами на магистральном трубопроводе в ночь на среду отключат подачу холодной воды потребителям в 9, 12 и 12а микрорайонах Южно-Сахалинска. Об этом ТИА "Острова" сообщили в мэрии областного центра.

Ограничения продлятся с 21.00 2 октября до утра 3 октября.

Напомним, специалисты МКП «Городской водоканал» продолжают работы по установке задвижек на магистральном трубопроводе. Они дадут возможность в дальнейшем при проведении работ на сетях (в том числе восстановительного характера) действовать локально и избежать отключений микрорайонов.

Всего на трубопроводе необходимо заменить три задвижки (в ночь на среду будет установлена вторая). Работы проводятся поэтапно. Для установки сразу трех задвижек время ограничений превысило бы несколько суток.

О дальнейшем отключении будет сообщено дополнительно.

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