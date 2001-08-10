Южносахалинцев приглашают заявить о своих добровольческих проектах

В островной столице завершается прием заявок на общегородской конкурс «Доброволец года-2018». Рассказать о себе и своей работе по развитию движения решились уже десять инициативных групп, объединений и просто неравнодушных горожан, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.

Принять участие могут все желающие от 14 до 30 лет. При оценке конкурсантов будут учитываться активность волонтера в течение года, реализация собственного проекта и общественная значимость.

- Этот год объявлен в России годом добровольца и волонтера. У нас в городе число активистов волонтерского движения, масштабы их деятельности растут с каждым годом. Отличительной чертой волонтерской деятельности является ее социальная направленность и значимость. Одна из задач конкурса - показать, сколько добрых дел делается нашими неравнодушными горожанами, выразить им публичное признание за инициативность. Итоги мы подведем в начале декабря на традиционном ежегодном торжественном мероприятии, посвященном Всероссийскому дню добровольца, - сказал директор центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

Примечательно, что свои инициативы южно-сахалинские добровольцы смогли реализовать не только на территории областного центра. Так, например, один из участников, клуб «Бумеранг», представил в конкурсной заявке проект «Мой сосед сивуч». Как рассказала руководитель клуба Валентина Мезенцева, в рамках этой инициативы в Невельске была открыта первая в России смотровая площадка для наблюдения за сивучами, ее включили в туристические маршруты Сахалинской области. Это лишь одно достижение из тех, что уже имеет клуб. Участники объединения на добровольных началах реализуют просветительские проекты, знакомят молодежь с природой края, изучают сами и знакомят островитян с основами туризма.

Помимо экологического, культурного и медицинского волонтерства горожане могут подать заявку в следующих направлениях добровольчества:

социальное волонтерство: помощь инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям, а также деятельность, связанная с заботой о животных;

событийное волонтерство: помощь в организации и проведении событий спортивного, образовательного, социального, культурного, туристического характера;

патриотическое волонтерство: благоустройство памятных мест, воинских захоронений; помощь ветеранам и взаимодействие с ветеранскими организациями; проведение патриотических и исторических квестов;

спортивное волонтерство: вовлечение активистов в организацию и проведение крупных спортивных мероприятий; объединение активных молодых людей, небезразличных к спортивной жизни России, а также поддерживающих здоровый образ жизни; пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркотической и алкогольной зависимости;

лучшие добровольцы (волонтеры): добровольцы, проявившие активность в добровольческой деятельности в течение 2018 года, набравшие наибольшее количество часов работы на основании личной книжки добровольца (волонтера).

Прием анкет продлится до 15 октября. Узнать подробнее о номинациях конкурса и получить консультацию можно в рабочее время по телефону 312-682 (доб. 2).