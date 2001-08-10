Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска

На градостроительном совете в Южно-Сахалинске рассмотрели концепции развития территории 10-го микрорайона. Архитектурно-градостроительные концепции по перспективному объемно-пространственному развитию представили архитекторы компаний «ДАК» (г. Хабаровск), «Оферта Диалог» (г. Владивосток), АБ «Остоженка» (г. Москва), ИТП «Град» (г. Омск), ИТП «Урбаника» (г. Москва). Презентация проектов прошла в рамках конкурса, объявленного администрацией Южно-Сахалинска, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

10-й микрорайон расположен в границах улиц: пр. Мира - ул. Емельянова - ул. Пушкина - ул. Пограничная. Проектировщики изучили и проанализировали современное состояние и текущее использование территории. На основе полученных данных были предложены проекты ее развития.

Общая идея представленных концепций - максимально эффективно использовать существующее пространство, преобразовать разрозненную застройку в единый элемент, который гармонично впишется в структуру городской среды: предусмотреть зеленые зоны, жилищную и общественно-деловую застройку, места хранения автотранспорта. Проектировщики отмечают, что данный район города обеспечен объектами торговли, школами, детскими садами, поликлиниками. Поэтому на самой территории строительство социальных объектов не предлагается. Исключение составят помещения для групп детского сада на первом этаже нескольких жилых домов.

Строительство будет в первую очередь проходить на территориях, которые необходимо освободить от ветхих строений. Для развития микрорайона и улучшения экологической обстановки необходимо вынести из его границ муниципальное автотранспортное предприятие, которое занимает большую часть территории. Основной акцент практически во всех представленных концепциях - благоустройство ручья Пригородного, который является визуальной центральной осью микрорайона. Сейчас ручей частично скрыт. Предлагается его открыть, расширить русло, обустроить вдоль него парковое пространство.

Как отметил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Ефанов, по итогам презентации конкурсная комиссия проведет голосование и выберет победителей. Всего возможных призовых мест - три. Проект, занявший первое место, доработанный с учетом рекомендаций и замечаний, будет представлен экспертам совета еще раз. Затем лучшие и наиболее подходящие городу проектные решения могут быть включены в проект планировки данной территории.