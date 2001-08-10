Юбилейный скальный фестиваль прошёл в Южно-Сахалинске
Традиционный скальный фестиваль прошел 30 сентября на хомутовском скальном массиве. Клуб «Бумеранг» совместно с объединением Urubko Camp Sakhalin подготовили 8 трасс разного уровня сложности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в клубе «Бумеранг».
Попробовать себя на скальном рельефе смогли участники от 6 до 50 лет. Для кого-то это был первый скалолазный опыт, некоторые участники пробовали лазить на прошлых фестивалях, либо на скалодромах в других городах.
Пятый скальный фестиваль собрал около 400 человек, в основном это были организованные детские группы и семьи. Из 8 трасс участникам удалось пролезть 7, не пройденной осталась только самая сложная. Активным и упорным скалолазам были подготовлены призы и подарочные сертификаты от боулинг клуба «Страйк», парка развлечений «Играмикс» и батуной арены «Тут батут», так же участники получили настольные игры от Клуба «Бумеранг».
Для тех, кто увлёкся скалолазанием и хочет продолжить заниматься, Клуб «Бумеранг» приглашает детей и молодёжь от 12 до 17 лет , записаться можно по телефону 8-914-086-75-50 (Ксения). Для увлеченных скалолазанием старше 18 лет, приглашает для занятий объединение URUBKO CAMP, узнать подробнее о занятиях в объединении можно по телефону 8-924-188-66-30 (Александр).
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