В Сахалинской театре кукол отметили Международный день пожилых людей

Более 200 сахалинцев старшего поколения стали зрителями праздничного концерта в областном театре кукол. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Торжественное мероприятие в честь Международного дня пожилых людей региональное министерство социальной защиты устраивает каждый год. В этот раз почетных гостей – ветеранов войны и труда, пенсионеров и заслуженных работников отраслей – пригласили из Корсаковского, Анивского, Холмского, Долинского, Невельского городских округов, а также из Южно-Сахалинска.

– Это особенный праздник для людей всех поколений, когда есть возможность еще раз выразить уважение и благодарность людям «серебряного возраста» за отзывчивость и участие в наших общих делах, за желание приносить пользу обществу. Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые близкие люди, – пожелала виновникам торжества первый заместитель министра социальной защиты островного региона Татьяна Алексашина.

Праздничный вечер, наполненный теплыми словами, красочными танцевальными номерами и задушевными мелодиями, подарил всем участникам массу положительных эмоций.

– У артистов замечательные голоса! Когда звучат песни нашей молодости, сложно удержаться от того, чтобы не начать подпевать. Я и сама пою в хоре уже больше десяти лет, – поделилась пенсионерка Галина Соболева.

Сегодня в Сахалинской области действует более 60 мер поддержки для людей старшего поколения. Ветераны войны и труда получают ежемесячные денежные выплаты, в том числе на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Гражданам, стаж работы которых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составляет 40 и более лет, полагаются также ежеквартальные выплаты. Ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают по 50 тысяч рублей, участники трудового фронта и дети войны – по 25 тысяч рублей.

Существуют и другие льготы – бесплатное зубопротезирование один раз в пять лет, освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, социальные талоны на проезд автомобильным транспортом внутримуниципального и межмуниципального сообщения, компенсация расходов на путевки в санаторно-курортные учреждения.