Горячая телефонная линия по вопросам теплоснабжения работает в Южно-Сахалинске
С началом отопительного сезона в Южно-Сахалинске начала работать горячая телефонная линия по вопросам теплоснабжения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Жителям Южно-Сахалинска о перебоях с теплом необходимо звонить по телефонам: 300-475 (диспетчерская департамента городского хозяйства), 112 (центр обработки вызовов).
Старт отопительного сезона в городе находится на особом контроле администрации Южно-Сахалинска.
По данным АО «Сахалинская коммунальная компания», подключение объектов социальной инфраструктуры города к теплу продолжается.
Продолжается подключение к теплоснабжению многоквартирных жилых домов частично 9-го микрорайона, 11, 13, 13а и 14-го микрорайонов. В центральных тепловых пунктах указанных микрорайонов производится заполнение баков-аккумуляторов для подачи горячего водоснабжения.
На тепловых сетях зафиксировано 54 дефекта. Для их устранения задействовано 10 аварийно-восстановительных бригад.
Часть домов отключены по линии управляющих организаций. Адреса и характер повреждений размещены на официальном сайте СКК в разделе «Оперативная сводка отключений».
Основная нагрузка в обеспечении теплоносителем жилых домов лежит на управляющих компаниях и ТСЖ. Их задача - оперативно открыть вводные задвижки домов и обеспечить сброс воздуха в стояках, чтобы гарантировать наполнение системы теплоносителем во всех квартирах.
Начисление за тепло для жильцов будет производиться по передаваемым управляющими компаниями данным.
Получить необходимую информацию о прохождении отопительного сезона и подключении многоквартирных домов к системе теплоснабжения, а также оставить заявку или обращение южносахалинцы могут по телефонам круглосуточной диспетчерской службы СКК: 72-30-13, 72-33-89.
Официально отопительный сезон наступит в Южно-Сахалинске, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении 5 суток будет держаться на отметке не выше +8 градусов. К этому моменту все объекты жилого и социального фондов будут подключены к отоплению. Пока же температура в областном центре таких критериев не достигла.
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