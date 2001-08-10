В районе улицы Фархутдинова в Южно-Сахалинске временно будет ограничено движение

Утром 3 октября в связи с выполнением работ по устройству водопропускной трубы через проспект Мира в областном центре в северо-западном направлении его пересечения с ул. Фархутдинова будет сужена ширина проезжей части на участке в несколько десятков метров с четырех до двух полос. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Автолюбителей призывают учитывать данное обстоятельство при движении по этому участку проспекта Мира. О восстановлении четырехполосного движения будет сообщено дополнительно.