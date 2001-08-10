Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2018
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В районе улицы Фархутдинова в Южно-Сахалинске временно будет ограничено движение
17:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В районе улицы Фархутдинова в Южно-Сахалинске временно будет ограничено движение

Утром 3 октября в  связи с  выполнением работ по устройству водопропускной трубы  через проспект  Мира в областном центре в  северо-западном направлении   его  пересечения с  ул. Фархутдинова  будет сужена ширина проезжей части на участке в несколько десятков метров с четырех до двух полос. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Автолюбителей призывают учитывать данное обстоятельство при движении по этому участку проспекта Мира. О восстановлении четырехполосного движения будет сообщено дополнительно.

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