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17:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В районе улицы Фархутдинова в Южно-Сахалинске временно будет ограничено движение
Утром 3 октября в связи с выполнением работ по устройству водопропускной трубы через проспект Мира в областном центре в северо-западном направлении его пересечения с ул. Фархутдинова будет сужена ширина проезжей части на участке в несколько десятков метров с четырех до двух полос. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.
Автолюбителей призывают учитывать данное обстоятельство при движении по этому участку проспекта Мира. О восстановлении четырехполосного движения будет сообщено дополнительно.
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