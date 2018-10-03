На общественном совете в Южно-Сахалинске рассмотрели жизненные ситуации
В Южно-Сахалинске состоялось заседание общественного муниципального совета. В задачи общественного муниципального совета входит оказание помощи и всесторонней поддержки семьям, оказавшимся в социально опасном положении, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Семьи или дети, попавшие по каким-либо причинам в поле зрения совета, остаются на контроле до полного решения их сложной ситуации. Поэтому в ходе каждого заседания ответственные структуры и кураторы отчитываются о текущей жизненной ситуации граждан и несовершеннолетних, которым ранее общественным муниципальным советом была оказана помощь.
Так, на контроле ситуация многодетного отца, который один воспитывает трех несовершеннолетних детей. С помощью материальных средств, выделенных на получение жилья как многодетной семье, он приобрел в собственность квартиру. Пока он проживает в съемном жилье, собирает средства на ремонт. Департаменту социальной политики администрации города поручено оказать ему консультативную помощь для получения мер социальной поддержки.
Управление жилищной политики и социальные службы продолжают работу по сопровождению молодой горожанки, которая временно проживает в СНТ, и поэтому не может забрать своего девятилетнего ребенка из социально-реабилитационного центра, куда его временно определили органы опеки. Ей оказывают помощь в сборе необходимых документов для предоставления жилья.
Стабилизировалась ситуация у двух братьев из числа детей-сирот, которым совет оказывал помощь. Согласно информации куратора в дальнейшем социальном сопровождении молодые люди не нуждаются.
Также в ходе совета специалисты ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» рассказали о нюансах прохождения медицинского осмотра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при устройстве их на работу. Члены совета решили направить в министерство здравоохранения области список граждан этой категории, нуждающихся в прохождении медицинского осмотра для устройства на работу, чтобы оно помогло организовать процесс осмотров более оптимальным образом.
Об оказании благотворительной помощи к новому 2018-2019 учебному году 400 несовершеннолетним, проживающим в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, отчитались МБУ «Центр молодежных инициатив», департамент образования и ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области».
По итогам совета все доклады приняты к сведению. Работа с семьями, оказавшимися с сложной ситуации, продолжится. В случае выявления семьи, нуждающейся в помощи, звонить по тел. 300-731.
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