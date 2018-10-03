В областном центре состоялись учения по гражданской обороне

В рамках всероссийской тренировки в областном центре провели комплекс мероприятий, которые позволили проверить готовность сил и средств ГО к работе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также усовершенствовать практические навыки.

На время тренировки на базе южно-сахалинской городской бани был развернут санитарно-обмывочный пункт. По легенде учений здесь принимали горожан, которые попали под воздействие радиоактивных веществ. На посту радиационно-химического наблюдения у условно пораженных участников тренировки проверяли уровень загрязнения, затем их отправляли на санитарную обработку, после которой вновь замеряли уровень радиационного фона.

- Мы должны быть готовы ко всем видам событий. Существует комплекс мероприятий гражданской обороны, который должен выполнить городской округ в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В ходе тренировки мы их планомерно выполняем, отрабатываем навыки, - рассказал заместитель директора управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска Евгений Сергеев.

А на базе МУП «Транспортная компания» была создана станция обеззараживания техники, которая по легенде учений подверглась заражению отравляющими веществами. Бригада из 12 человек занималась проверкой прибывших транспортных средств на степень зараженности, затем проводилась обработка. Как рассказал заместитель директора по эксплуатации МУП «Транспортная компания» Александр Балонкин, на санитарную обработку одной единицы техники тратится около 3 минут.

Также во время тренировки в городе были развернуты пункты выдачи средств индивидуальной защиты и проверена работа защитных сооружений.

Подобные мероприятия проводятся каждый год, их цель - проверка взаимодействия всех министерств и ведомств в ходе ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.