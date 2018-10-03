В Холмске подвели итоги первых дней отопительного сезона
Начало отопительного сезона и завершение работ по благоустройству - эти и другие вопросы обсудили на аппаратном совещании при исполняющем обязанности главы муниципального образования «Холмский городской округ» Андрее Сухомесове с руководителями структурных подразделений администрации, сообщили ТИА «Острова» в мэрии округа.
Как отметил Андрей Сухомесов, на сегодняшний день наиболее важным вопросом является плавное вхождение округа в отопительный сезон. С 1 октября запущены все котельные города и сёл. 45-суточный запас угля создан. Отопительная система социальных объектов и объектов жизнеобеспечения подключены, начинается подача тепла в жилые дома. Возникающие проблемы решаются по каждому объекту оперативно. Весь процесс находится под контролем управления ЖКХ округа.
Не мене важен для округа и вопрос вода в эксплуатацию объектов, строительство которых ведётся в рамках адресной инвестиционной программы. Беспокойство в этой части вызывают сроки завершения строительства трёх многоквартирных домов в селе Костромское. Поэтому будет активизирована работа «Службы единого заказчика» с подрядчиком.
Также продолжается ремонт ряда дворов многоквартирных домов, дорог, благоустройства общественных территорий. По нескольким подрядчикам (в частности, работающим в Чапланово и Яблочном) ведутся претензионные и предсудебные процедуры в связи с неисполнением обязательств контракта.
Озабоченность холмчан, по словам руководителя, вызвало повышение цены до 20 рублей на проезд в пассажирском транспорте, работающем по нерегулируемым тарифам (маршруты 12т и 2т). Согласно практике работы УФАС по Российской Федерации, при повышении тарифа должно быть представлено обоснование перевозчика по поводу того, какие качественные улучшения произошли как по самому транспортному средству, так и по выполняемой услуге и вызвали повышение тарифа. Чего перевозчик, работающий на указанных маршрутах, не сделал. Проверка законности повышения будет проведена компетентными специалистами в ближайшее время.
В второй части совещания руководители управлений и структурных подразделений представили свои краткие отчёты по результатам деятельности за сентябрь.
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