Сахалинские нейрохирурги получили новое оборудование

У нейрохирургов Сахалинской областной больницы появилось новое оборудование. Многофункциональная система нейрофизиологического мониторинга «Нейро-ИОМ» используется при удалении объёмных новообразований головного и спинного мозга, при вмешательствах на периферической нервной системе и ряде других операций.

Оборудование предупреждает врача о возможности повреждения нервных структур, что создает угрозу для здоровья пациента. Аппаратура применяется также при фиксации позвоночника с применением металлоконструкций.

- На определённые мышцы накладываются электроды, и мы получаем двигательные ответы, которые на мониторе отражаются в виды кривых. По динамике видим ситуацию в определённой области, в зависимости от этого принимается решение о дальнейших действиях, – рассказал о принципах работы системы врач-невролог нейрохирургического отделения Валерий Меркурьев. – Мы можем наблюдать за тем, есть ли задействованный участок двигательной коры, либо проводящих путей спинного мозга в операционном поле. Следим за слухом, зрением, сферой, отвечающей за чувствительность.

Сам прибор сравнительно небольшой, но его значение при ряде операций трудно переоценить. Ранее для таких наблюдений хирурги использовали аппаратуру более раннего поколения. Новая система обладает большим числом функций и позволит увеличить число сложных операций, выполняемых на Сахалине.

- Это оборудование у нас применяется 2-3 раза в неделю. Одна из последних операций - это удаление объёмного новообразования правой лобной доли, где нейрофизиолог показал нам границу, которую нельзя было пересекать из-за высокого риска сделать человека инвалидом. Сейчас пациент ждёт заживления раны и скоро выйдет из больницы, – сообщил врач-нейрохирург Константан Могильный.

Прибор может использоваться не только при нейрохирургических операциях. Во время эндокринологических вмешательств его используют при удалении щитовидной железы. Это помогает не задеть возвратный гортанный нерв. Его повреждение в дальнейшем может привести к частичной потере голоса у пациента.

Обновление оборудования в медучреждениях Сахалинской области ведётся в рамках реализации госпрограммы по развитию здравоохранения в Российской Федерации.