Мэр Южно-Сахалинска проверил качество фасада одного из домов
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин вновь встретился с жильцами многоквартирного дома № 61 по пр. Победы. Глава областного центра на месте проверил исполнение поручений, данных им во время визита сюда летом нынешнего года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Особое внимание специалистов на первом выездном совещании было обращено на состояние фасада. Его и кровлю капитально отремонтировали в 2014-м. В этом году обнаружились дефекты штукатурного слоя цоколя здания и крыши (вывод канализационных стояков и фановых труб за пределы кровли, теплоизоляция вентиляционных шахт). В рамках гарантийных обязательств подрядчик должен был выполнить ремонт. Но экспертиза показала, что причина появившихся дефектов - ошибка проекта, а не вина подрядчика. На основании полученных результатов обследования сейчас идет претензионная работа с проектной организацией, выдавшей некорректный проект.
Сейчас разрушенные участки фасада ремонтируют, чтобы жители в зимний период не испытывали неудобства. В следующем году будет решен вопрос о возможности устройства на данном доме навесной фасадной системы. По словам специалистов, скорее всего, используют фиброцементную панель.
Кроме того, вновь затронули вопрос приведения в порядок подъездов данной пятиэтажки, которые на прошлой встрече было решено отремонтировать.
Присутствовавший на встрече заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Золотов напомнил, что обязанность по проведению ремонта в подъездах жилых домов возлагается на управляющие организации. Однако на территории города действует программа по софинансированию мероприятий по капремонту мест общего пользования. Городским бюджетом с привлечением средств из областной казны предусмотрено возмещение затрат, связанных с капитальным ремонтом подъездов, входных групп и заменой окон в местах общего пользования.
По его словам, на прошлой встрече с жителями дома управляющей компании были даны рекомендации по сбору необходимой документации на предоставление субсидии - до 80%. Остальную сумму должны внести собственники из денег, собранных на текущее содержание дома. Данное решение жильцы многоэтажки должны принять на общем собрании. За это время организованы 2 собрания. Из-за некорректности предоставления информации собственники ошибочно решили, что им будет необходимо собрать деньги. В действительности жильцы должны понимать, что никаких дополнительных финансовых затрат они не понесут. В ближайшее время будет проведена очередная встреча, на которой вновь будет затронут данный вопрос. Если он решится положительно, УК сможет приступить к капитальному ремонту в любой момент.
- Дом эксплуатируется уже не первый десяток лет, имеет большой процент износа. И без должных технических процедур его состояние вызывает справедливые нарекания от жильцов. Мы стараемся с привлечением всех заинтересованных сторон решать вопросы оперативно. Муниципалитет от своих обязательств не уходит, но на все требуется время. Что-то уже успели сделать, что-то завершим в ближайшие дни. Перед специалистами стоит задача обновления водо-, тепло- и электрокоммуникаций, обустройства детской площадки, ремонта кровли и фасада. Все это повысит комфорт проживания, - сказал Сергей Надсадин.
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