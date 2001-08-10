Почетные звания «Заслуженный работник образования Сахалинской области» получили 3 педагога

Награды вручены на торжественном приеме в честь Дня учителя, который прошел в колонном зале правительства островного региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

С профессиональным праздником педагогов поздравила председатель областного правительства Вера Щербина. Она отметила, что вопросы развития сферы образования всегда будут одними из ключевых для государства и региона. Сегодня в школах области созданы условия обучения, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. Проводится большая работа по реконструкции и строительству новых объектов.

– Я не понаслышке знаю, насколько сложен ваш труд, сама преподавала в вузе 6 лет. Сердечно поздравляю вас с Днем учителя, хочу пожелать талантливых учеников, здоровья и благополучия в семьях. Новых профессиональных успехов и всего самого лучшего, – сказала Вера Щербина.

Глава правительства отметила, что региональные власти сегодня уделяют особое внимание выполнению «майских» указов Президента РФ Владимира Путина. Сегодня на островах развернута масштабная программа возведения современных школ. Так, к 2024 году на Сахалине планируется построить более 20 зданий для размещения общеобразовательных учреждений, что дополнительно даст свыше 12 600 мест и позволит ликвидировать вторую смену.

Сегодня в образовательных учреждениях островного региона трудятся около 9 тысяч человек. Каждый пятый – молодой педагог в возрасте до 35 лет. А каждый третий представитель сообщества имеет высшую или первую квалификационную категории.

Лучшие учителя Сахалинской области к профессиональному празднику получили премии из федерального (по 200 тысяч рублей) и областного бюджета (по 150 тысяч рублей). Среди них - Елизавета Стельмах - учитель химии лицея «Надежда» города Холмска. Женщина преподает уже 11 лет, сегодня она является классным руководителем.

- Стараюсь преподнести материал так, чтобы его было проще запомнить, так как информация по химии для детей - сложная, - поделилась учительница. – Мы продолжаем искать новые подходы. Сейчас я работаю по мемо-технологии, она направлена на запоминание материала, который сложно усваивается.

Поблагодарив в ходе торжественного приема учителей за огромный труд, терпение и профессионализм, председатель областного правительства вручила им награды.

Почетного звания «Заслуженный педагог Сахалинской области» удостоены: учитель Восточной гимназии Южно-Сахалинска Елена Козлова, заместитель директора по воспитательной работе школы села Горнозаводск Невельского района Виктория Стебнева и преподаватель детской школы искусств «Этнос» Юлия Син. Кроме того педагогам вручили благодарности губернатора.