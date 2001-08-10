Член Общественной палаты России провел рейд по интернатам Сахалина

В преддверии форума «Сообщество», который пройдет в Южно-Сахалинске 3–4 октября, член Общественной палате РФ Андрей Царев и представители благотворительного фонда «Я есть!» посетили учреждения социального обслуживания: Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, Кировский и Тымовский психоневрологические интернаты. Об этом ТИА "Острова" сообщили организаторы форума.



«Как и во время других поездок в нулевой день, мы изучили условия, в которых предоставляются услуги проживающим детям и взрослым, мы проанализировали документы, которые определяют вот эти самые условия, просмотрели программы образования детей, побеседовали с самими получателями услуг, то есть с детьми и взрослыми, которые находятся в учреждениях», — рассказал член ОП РФ.



«В целом отмечается положительное эмоциональное состояние детей, которые проживают в этих учреждениях, доброжелательное и уважительное отношение со стороны персонала», — сказал он.



Однако наряду с позитивными тенденциями, по мнению Царева, существуют и проблемы: «Существует проблема скученности, когда достаточно большое количество людей одновременно проживают на одной территории, а важно, чтобы в соответствии с современными тенденциями к нормализации жизни людей с инвалидностью создавались условия, максимально приближенные к домашним. Вот этого мы не увидели в полном объеме».



«Есть попытки создать уют, но недостаточно помещений. Люди проживают по пять человек в одном помещении, а нужно, чтобы они жили хотя бы по трое», — подчеркнул Царев.



Другие проблемы, отмеченные общественником, связаны с дефицитом специалистов в учреждениях: «Директора учреждений отмечают, что недостаточно специалистов, так как местность сельская, удаленность от областного центра большая».



По его словам, найти специалистов, которые бы могли оказывать квалифицированную помощь, достаточно трудно.



Как позитивный момент Андрей Царев отметил практику Тымовского психоневрологического интерната: у проживающих в нем пациентов есть возможность выхода за пределы учреждения.



«Очень важно, чтобы проживающие в учреждениях, как можно больше выходили за его пределы, получая при этом соответствующее сопровождение, например в магазины, другие общественные места», — сказал Андрей Царев.



«Мы также сориентировали руководство интернатов на то, что важно создавать условия для сопровождаемого проживания тех, кто уже более-менее подготовлен к самостоятельной жизни и мог бы с незначительной помощью проживать в условиях, максимально приближенных к домашним за пределами интерната», — сказал он.



По его словам, важно сориентировать работу руководителей на обеспечение занятости людей, особенно молодых.



«Эта тема станет предметом для обсуждения на заседании секции в Южно-Сахалинске на форуме “Сообщество”, где мы будем говорить о необходимости расширения перечня региональных социальных услуг, с тем чтобы и некоммерческие организации, и учреждения социального обслуживания могли предоставлять такого рода сервисы», — заключил Царев, добавив, что итогам этого дня и прошедших общественных проверок будет составлена дорожная карта для учреждений с рекомендациями для правительства Сахалинской области.



Форум «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.



По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума (пройдет 2–3 ноября в Москве), а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.