Сахалинэнерго обновляет автопарк

Сахалинэнерго регулярно обновляет автопарк спецтехники филиала «Распределительные сети» (ФРС), позволяющей повысить оперативность и эффективность работ по обеспечению электроснабжения потребителей. Очередное приобретение - автогидроподъемник Чайка-Socage Т322 телескопического типа, сообщили ТИА "Острова" в компании.

Трассы, по которым проходят линии электропередачи Сахалинэнерго, чаще всего удалены от производственных баз энергокомпании, расположены на гористой местности или в лесной зоне. Бригадам ФРС нередко приходится вести там работы в сложных погодных условиях, подниматься на большие высоты и перевозить много оборудования. Для того чтобы облегчить труд персонала и создать условия для оперативного восстановления электроснабжения потребителей, приобретается спецтранспорт. При обновлении парка авто- и спецтехники приоритет отдается маркам отечественного производства.

Приобретенный автогидроподъемник отличается от аналогов, уже имеющихся в энергокомпании, по ряду показателей. У моделей Чайка-Socage T322 с высотой подъёма до 22 метров стабилизирующие опоры практически не выходят за габариты автомобиля. Поэтому такая автовышка может использоваться в стеснённых дорожных условиях, а также на объектах с плохими подъездными путями. Автовышка оборудована складной электроизолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередачи, использовать ее при разных погодных условиях.

В общей сложности в этом году для нужд ФРС Сахалинэнерго запланировано приобретение 31 единицы техники, которая позволит улучшить качество работ на ремонтируемых и строящихся объектах энергокомпании.