Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2018
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В Южно-Сахалинске выступят мировые звезды джаза
12:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На время асфальтирования закроют участок улицы в Южно-Сахалинске

5 октября с 10.00 до 20.00 будут производиться работы по асфальтированию ул. Сахалинской на участке от ул. Южно-Сахалинской до моста через р. Сусую. На время работ полосы проезжей части будут перекрывать поочередно. В связи с чем движение автотранспорта в районе этого участка может быть затруднено.

Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при движении в этом районе города, сообщили ТИА "Острова" в мэрии города.

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