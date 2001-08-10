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12:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На время асфальтирования закроют участок улицы в Южно-Сахалинске
5 октября с 10.00 до 20.00 будут производиться работы по асфальтированию ул. Сахалинской на участке от ул. Южно-Сахалинской до моста через р. Сусую. На время работ полосы проезжей части будут перекрывать поочередно. В связи с чем движение автотранспорта в районе этого участка может быть затруднено.
Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при движении в этом районе города, сообщили ТИА "Острова" в мэрии города.
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