На форуме «Сообщество» выяснили, оправдали ли себя инструменты развития Дальнего Востока

Экономическую политику Дальнего Востока обсудили на одной из секций форума «Сообщество» в Южно-Сахалинске. Вела мероприятие Елена Мильто, член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка. Об этом ТИА "Острова" сообщили организаторы.



Участники дискуссии попробовали ответить на вопрос, оправдали ли себя инструменты развития региона, как они работают и насколько обеспечивают те цели, которые были заявлены.



Дальневосточный гектар, территории опережающего развития (ТОРы), Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) — эти инструменты назвал Юрий Сергеев, член наблюдательного совета Института Шифферса, сообщив, что в настоящий момент идет процесс подготовки паспортов национальных проектов.



Исследование о социально-экономических следствиях государственной поддержки развития Дальнего Востока привел научный сотрудник совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Дмитрий Землянский, показав в цифрах эффекты от применения вышеназванных инструментов.



Исследование состояло из двух блоков — это развитие человеческого капитала (сбережение и прирост населения, долголетие и благосостояние) и развитие экономики (инвестиционная активность, экономический рост, инновационная экономика).



«Является ли Дальневосточный федеральный округ приоритетом? Безусловно, да, если учитывать, что подушевые бюджетные инвестиции здесь в два раза больше, чем в других регионах. Вопрос в том, эффективно ли они расходуются», — отметил Землянский.



По его словам, однозначно проиграна миграционная политика и отток населения продолжается, хоть и снижается его интенсивность.

«Одна из больших побед — это долголетие. Продолжительность жизни растет по всей России, в ДФО она растет быстрее всего. Благосостояние — реальные доходы устойчиво сокращаются по всей стране, несмотря на увеличение зарплат. Но в ДФО это сокращение ниже всего», — рассказал он.



«Далее — экономический процесс. Темпы роста инвестиций в основной капитал в ДФО самые низкие среди федеральных округов. Все остальные территории растут быстрее. Экономический рост: доля ДФО в суммарном ВРП РФ (валовый региональный продукт. — Прим. ред.) сократилась с 5,6 до 5,45 процента в 2010–2016 годах. Медленнее, чем на Дальнем Востоке, рост ВРП был только в Сибирском федеральном округе», — привел цифры эксперт, отметив, что с душевыми показателями «все не так плохо» — душевой ВРП растет, но этот рост происходит за счет сокращения численности населения.



Что касается инновационной экономики, то показатели тоже неутешительные: доля затрат на исследования и разработки снизилась с 0,56 до 0,4 процента от ВРП.



«Эффекты нельзя делить на черное и белое — в каждом процессе мы видим плюсы и минусы, победы и поражения. Есть однозначный позитивный сдвиг в отношении человеческого капитала: доходы падают не так быстро, как во всей стране, быстро растет продолжительность жизни. Но в экономике мы не можем зафиксировать ни одного реального позитивного сдвига», — заключил эксперт.



Сергей Журавлев, член правления национальной инициативы «Живые города», преподаватель РАНХиГС, рассказал, что в течение последних двух лет идет подготовка программы региональных управленческих команд, и в повестке этих программ стоит вопрос о том, сработала ли в регионах государственная политика.



«Каким считать развитие Дальнего Востока, если 30 лет округ был практически заброшен? Быстрых эффектов не будет и быть не может», — заявил он, рассказав на примере Калужской области, что экономические эффекты возникают намного позже, чем социальные и инфраструктурные эффекты.



«Это нормальная схема, когда регион проводит долговременную политику, попадает в долги, стараясь превратить мечту в реальность. За пять лет реализоваться и состояться невозможно. Но залоги, которые предоставляет Федерация, нужно правильно использовать», — отметил эксперт.



По его словам, регионам «не хватает наглости». «Почему они так скромны? Почему их экспансии так мало? Почему придумывание стратегии развития находится на совести Федерации? Такое ощущение, что народ здесь чего-то ждет», — сказал Журавлев с призывом вырабатывать собственные решения, исходя из своего культурного кода и сложившегося генофонда.



«Россия уникальна тем, что она не повторяет ничьи чужие кейсы. Каждый опыт уникален, поэтому нужно находить уникальные решения и применять их на каждой конкретной территории», — заключил он.