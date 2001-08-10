Единый платежный документ объединил расчёты за все коммунальные услуги в Холмске

В начале октября жители г. Холмска и 5 населенных пунктов, находящихся на обслуживании Холмского отделения ОП «Сахалинэнергосбыт» получили первый единый платежный документ, объединяющий начисления за все виды коммунальных услуг. В него включены начисления сентября за электроэнергию, отопление, холодное водоснабжение, водоотведение и жилищные услуги. В итоге у жителей Холмского района вместо нескольких квитанций теперь только одна - единый платежный документ с детализацией начисленных сумм к уплате по каждой коммунальной услуге, оказываемой ПАО «Сахалинэнерго», МУП «Водоканал», МУП «Тепло», ООО «Управдом», МУП «МУК». Об этом ТИА "Острова" рассказали в "Энергосбыте".

При создании формата единой квитанции энергетики постарались разместить в нем всю информацию, необходимую для понимания клиентами того, из чего складывается плата за каждую коммунальную услугу. В верхних строках квитанции указаны номер лицевого счетов для электроэнергии и номер лицевого счета для услуг, оказываемые МУП «Водоканал», МУП «Тепло», ООО «Управдом», МУП «МУК». В следующем блоке указаны сведения об индивидуальных приборах учета электрической энергии, холодной воды, сроках их поверки, текущих, предыдущих и принятых к расчёту показаниях.

В следующем блоке отражены начисления за электроэнергию, рассчитанную при наличии прибора учета по показаниям, при его отсутствии – по нормативу с применением повышающего коэффициента в том случае, если имеется техническая возможность для его установки. Кроме того, здесь же отражены перерасчеты, начисления за сентябрь, долг или переплата на начало месяца с учетом вычета произведённых оплат и итоговая сумма к оплате. В данной части квитанции размещены 3 штрих-кода, выбор для оплаты зависит от того, где потребителю удобно это сделать.

В последнем блоке отражены начисления за холодное водоснабжение, вывоз ТБО, содержание и текущий ремонт общего имущества, холодное водоснабжение и водоотведение. Здесь также отражены способы определения объема каждой потребленной услуги, перерасчёты, итоговая сумма к оплате по всем видам коммунальных и жилищных услуг.

Оплата за услуги электроснабжения осуществляется по одному из указанных штрих-кодов и поступает на счёт ПАО «Сахалинэнерго». Оплатить потребленную электроэнергию можно в почтовых отделениях, в терминалах Сбербанка, через Сбербанк он-лай или другими удобными способами. Оплата за жилищные и коммунальные услуги производится по штрих-кодам, указанным в последней блоке. Распределяется она пропорционально начислениям между этими услугами. Оплатить новый платежный документ можно в кассе Единого расчётно-информационного центра, работающего по принципу «единого окна», также в отделениях почты России, Сбербанке. Кроме того, для удобства жителей г. Холмска реализованы следующие способы оплаты единого платежного документа безналичным способом:

∙ на официальном сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Оплата он - лайн»;

∙ через сервис «Личный кабинет»;

∙ через сервис Сбербанк он-лайн;

∙ в офисах следующих кредитных организаций и банкоматах: Банк Холмск, Азиатско Тихоокеанский банк, Россельхозбанк, Восточный экспресс банк;

Оплачивать квитанции рекомендуется до 25 числа каждого месяца.

Обращаем внимание клиентов, что в октябре сроки приема показаний холодной воды увеличены. Передать показания необходимо с 15 по 25 октября любым из предусмотренных способов:

∙ по телефону: 41-0-20 оператору ЕРИЦ г. Холмск;

∙ на бумажном носителе посредством ящика для приема показаний, установленного в помещении ЕРИЦ по адресу: площадь Ленина, 9;

∙ по электронной почте pokazaniya@kholmsk.sakh.dvec.ru;

∙ через раздел «Передача показаний» на официальном сайте ПАО «ДЭК»;

∙ через сервис «Личный кабинет»;

∙ через терминалы ПАО «Сбербанк» и систему «Сбербанк онлайн».

Для передачи показаний через систему «Личный кабинет» на сайте ПАО «ДЭК» необходимо зарегистрироваться и оплатить единую квитанцию любым доступным способом (дата и сумма произведенной оплаты потребуется для идентификации Вашего лицевого счета в системе)

Все возникающие вопросы, связанные с оплатой единой квитанции и начислениями, потребители могут задать в ЕРИЦ. Им не придется, как раньше обращаться в несколько организаций. Кроме основных услуг, Центр предоставляет спектр дополнительных сервисов по продаже приборов учёта, реализации электротехнической продукции.