В островной столице отметили партнеров общегородского проекта «Скорая школьная помощь»

На заседании общественного муниципального совета в Южно-Сахалинске подвели итоги проекта «Скорая школьная помощь» и поблагодарили его участников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Проект позволил к новому учебному году помочь в сборах в школу детям из семей, нуждающихся в особом внимании и поддержке. Акция стала традиционной. Уже третий год накануне 1 сентября в торжественной обстановке ребятам вручаются подарки. Работают индивидуально с каждой семьей: приобретается не только школьная форма, но и верхняя и спортивная одежда, обувь. За 3 года свыше 110 семей стали участниками проекта.

Особое внимание благотворители уделяют многодетным семьям. Добавим, что до начала сентября был проведен только первый этап акции и совсем недавно завершился второй. Работа продолжается и во время учебного года.

- В сентябре мы помогли еще 45 школьникам. Уже есть семьи, с которыми мы сдружились. Ведем их третий год, - рассказал президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан. - Перед вручением подарков накануне учебного года мы вместе с некоммерческой организацией «Живая наука» пригласили их в мобильный интерактивный музей занимательных наук. Он смог удивить не только детей, но и взрослых. Дети с удовольствием принимали участие в опытах и проводили эксперименты.

Члены общественного муниципального совета поблагодарили партнеров за активность.

- Мы признательны, что наш общественный партнер продолжает этот проект, - отметила директор департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева. - Наша общая задача - создать детям комфортные условия для учебы, поддержать их.