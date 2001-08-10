В островной столице отметили партнеров общегородского проекта «Скорая школьная помощь»
На заседании общественного муниципального совета в Южно-Сахалинске подвели итоги проекта «Скорая школьная помощь» и поблагодарили его участников. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Проект позволил к новому учебному году помочь в сборах в школу детям из семей, нуждающихся в особом внимании и поддержке. Акция стала традиционной. Уже третий год накануне 1 сентября в торжественной обстановке ребятам вручаются подарки. Работают индивидуально с каждой семьей: приобретается не только школьная форма, но и верхняя и спортивная одежда, обувь. За 3 года свыше 110 семей стали участниками проекта.
Особое внимание благотворители уделяют многодетным семьям. Добавим, что до начала сентября был проведен только первый этап акции и совсем недавно завершился второй. Работа продолжается и во время учебного года.
- В сентябре мы помогли еще 45 школьникам. Уже есть семьи, с которыми мы сдружились. Ведем их третий год, - рассказал президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан. - Перед вручением подарков накануне учебного года мы вместе с некоммерческой организацией «Живая наука» пригласили их в мобильный интерактивный музей занимательных наук. Он смог удивить не только детей, но и взрослых. Дети с удовольствием принимали участие в опытах и проводили эксперименты.
Члены общественного муниципального совета поблагодарили партнеров за активность.
- Мы признательны, что наш общественный партнер продолжает этот проект, - отметила директор департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева. - Наша общая задача - создать детям комфортные условия для учебы, поддержать их.
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