В территориальных органах МВД РФ по Сахалинской области начата опытная эксплуатация системы «112»
С 3 октября в дежурных частях всех отделов МВД России по муниципальным образованиям Сахалинской области начата опытная эксплуатация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», сообщили ТИА "Острова" в полиции региона.
Все сообщения, поступившие в дежурную часть полиции через «Систему-112», подлежат обязательной регистрации. По всем сообщениям организовывается проведение мероприятий, предусмотренных требованиями нормативной правовой базы, регламентирующих данное направление деятельности.
«Система-112» обеспечивает оперативный вызов экстренных служб по единому номеру по территории всей России. Она предназначена для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.
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