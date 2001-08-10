Завезенные на Сахалин резидентом ТОР коровы из Дании дают потомство

Сегодня на животноводческом комплексе в селе Троицком Анивского городского округа растут более 200 телят. Часть из них появились на свет от племенных нетелей, прибывших на Сахалин самолетом из Дании, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Молодняк развивается нормально, прибавляет в весе, телятам сделаны все прививки. Самой старшей из телочек голштинской породы пять месяцев – она от нетели, привезенной из Приморского края. Самой младшей, «датчанке», – сутки. Новорожденные находятся в отдельном боксе практически под круглосуточным наблюдением специалистов. Став постарше, переводятся в телятник.

– Здесь идеальная чистота. Ежедневно меняем подстилку, следим за состоянием животных, проводим необходимую вакцинацию. Сначала телята кормятся молозивом, потом молоком. Дальше в рацион вводится так называемый предстартер – комбикорм, в котором есть витамины, микро- и макроэлементы. То есть у малышей сбалансированное питание, где есть все составляющие для защиты организма, – рассказала начальник отдела выращивания телят и ремонтного молодняка ООО «Грин Агро-Сахалин» Алла Лысикова.

С февраля 2018 года в Троицкое прибыли три партии животных – около восьмисот голов. Практически ежедневно в родовом отсеке телится по несколько особей, за каждой – особый уход. Через 11–18 дней они «выписываются» и отправляются давать молоко.

– Животные к нам завезены из двух мест – из Приморского края, но большая часть – из Дании. Последняя была выбрана неслучайно. Там хорошее племенное стадо, ведь Дания является самой чистой страной в мире в отношении болезней крупного рогатого скота. Мы уже получаем потомство, которое сохранило все превосходные качества голштинской породы, одной из лучших в мире. Главное теперь – правильно работать с малышами, чтобы в будущем продолжать получать хороший результат, – отметил директор департамента животноводства компании Артем Гилевич.

Сегодня в сутки надои на одну фуражную корову на сахалинских сельхозпредприятиях составляют в среднем 17 килограммов молока. При этом лидером является «Грин Агро Сахалин».

– От одной особи получают 26,6 килограмма молока, от всех в сутки получается около 7 тонн, большая часть отправляется на перерабатывающее предприятие, с которым заключен договор, – сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Сахалинской области Тамара Муленкова. – У молока высокие качественные показатели – содержание жира – 4,1 процента, белка – 3,3 процента, что говорит о сбалансированном питании и хорошей генетике животных.

Напомним, ООО «Грин Агро-Сахалин» реализует инвестиционный проект при финансовой поддержке «Корпорации развития Сахалинской области». Созданное правительством островного региона акционерное общество финансирует инициативы, способные принести значимый социально-экономический эффект на льготных условиях, – 5 процентов годовых. Для начинаний в сфере сельского хозяйства и «Грин Агро Сахалин», в частности, ставка еще ниже – 0,5 процента в год.

Инвестиционный проект рассчитан на то, чтобы стать флагманом сельскохозяйственной отрасли и обеспечивать качественным молоком жителей Сахалина и Курил. В рамках территории опережающего развития «Южная» в селе Троицком возводится животноводческий комплекс, молочное стадо на котором планируют наращивать до 1900 голов. Введены в эксплуатацию два коровника и два телятника. Завершены работы по устройству фундамента будущего завода по переработке молока, ожидается поставка металлоконструкций, приобретено технологическое оборудование.