ВТБ помог приобрести оборудование Хабаровской детской краевой клинической больнице

4 октября в Детской краевой клинической больнице имени А.К. Пиотровича в Хабаровском крае в рамках благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез» был передан сертификат на 1,5 млн рублей для приобретения медицинского оборудования.

Волшебная атмосфера «Алисы в зазеркалье», магические фокусы Безумного Шляпника, и заводные конкурсы клоунессы Клёпы… В этот день больница превратилась в страну чудес, сошедшую с экрана телевизора вместе с легендарными героями передачи «Спокойной ночи, малыши!». Филя, Степашка и тигренок Мур, самые что ни на есть настоящие, пришли в гости к маленьким пациентам больницы, чтобы помочь им поскорее выздороветь.

В этом году программе банка ВТБ «Мир без слез» исполнилось 15 лет. За это время более 100 детских больниц от Калининграда до Владивостока получили помощь в виде необходимого оборудования, лекарств и расходных материалов. Главным подарком для детской больницы Хабаровска стали набор бужей для дилатации стриктур желудочно-кишечного тракта и электромеханический аппарат для эндоскопической обработки внутрисуставных структур .

Со словами благодарности в адрес банка ВТБ за вклад в здоровье детей обратилась Лилия Дмитриева, главный специалист отдела по охране материнства и детства Министерства здравоохранения Хабаровского края, подчеркнув, что нет ничего важнее этого.

«Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был здоров. Банк делает благородное дело, помогая детям Хабаровска расти здоровыми. Мы рады сотрудничать с ВТБ в плане профилактики заболеваний, ведь всегда проще предотвратить болезнь, чем лечить», — отметила Юлия Журавлева, заместитель начальника управления здравоохранения администрации города Хабаровска.

О преимуществах нового лечения рассказал и.о. главного врача больницы Рашид Мирзоев: «Уже около 10 лет мы сотрудничаем с ВТБ и за это время стали хорошими друзьями. Наша больница является крупнейшим детским медицинским учреждением Хабаровского края, которое оказывает специализированную помощь детям с тяжелыми патологиями. На благотворительные средства мы планируем приобрести оборудование для проведения хирургических операций у пациентов отделения ортопедии и травматологии. Это позволит снизить время реабилитации, лечения и обеспечит потенциальное восстановление. Кроме того, будет приобретен эндоскопический инструментарий для проведения операций, например, по формированию искусственного пищевода, который гарантирует восстановление естественного питания».

О самой акции «Мир без слез» рассказал Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ: «В этом году на оказание финансовой помощи учреждениям здравоохранения ВТБ выделил более 40 миллионов рублей. В Хабаровск “Мир без слез” приезжает уже в четвертый раз — для того, чтобы помочь маленьким пациентам Детской краевой клинической больницы поскорее выздороветь. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать в области поддержки здравоохранения, ведь социальная политика ВТБ является неотъемлемой частью стратегии развития Банка».

Всего в этом году акции проходят в 21 городе России. Помощь на приобретение медицинского оборудования уже получили детские больницы Улан-Удэ, Рязани, Калуги, Иваново, Ростова-на-Дону, Костромы, Москвы, Грозного, Тамбова, Каменска-Уральского, Нижнекамска, Иркутска, Пятигорска, Оренбурга, Калининграда, Первоуральска, Благовещенска. Впереди акцию ждут еще сотни маленьких пациентов, нуждающихся в лечении и искренней поддержке.

Информационная справка:

Программа «Мир без слез»

В 2018 году акции корпоративной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез» пройдут в 21 городе России. Всего на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям в этом году выделено более 40 млн рублей.

В 2018 году ВТБ уже оказал помощь больницам в таких городах как: