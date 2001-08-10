В Холмске обсудили озеленение и автобусы

На очередном заседании общественного консультативного совета при администрации Холмского городского округа состоялись перевыборы председателя и заместителя председателя совета.

По положению о совете, принятом в муниципальном образовании, председатель и заместитель избираются сроком на один год. В августе 2017 года на эти должности были избраны Наталья Филатова, ведущий инженер ФБУ «Сахалинский ЦМС» и Светлана Субещанская, председатель Холмской городской организации областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

В этот раз на должность председателя совета было предложено 6 кандидатур. Путём прямого открытого голосования члены совета большинством голосов избрали прежнего председателя – Наталью Филатову. Также большинством голосов в должности заместителя продолжит свою деятельность в совете Светлана Субещанская, сообщили ТИА «Острова» в мэрии округа.

Далее, согласно повестке дня, на заседании были рассмотрены вопросы создания в округе программы по озеленению, в которой будут предусмотрены правовые основы данного вида деятельности, исполнители, этапы реализации, источники получения саженцев, а также уход и защита растений, которые будут осуществлять специализированные структуры. По словам Андрея Сухомесова, исполняющего обязанности главы муниципального образования «Холмский городской округ», который представил совету основополагающие принципы программы, за 2-3 года должен сформироваться принципиально новый подход к озеленению и благоустройству общественных пространств, территорий учреждений социальной сферы, торговли, дворов многоквартирных и частных домов. Для организации этого процесса сегодня создана комиссия, в которую могут обратиться со своими предложениями все активные жители округа.

Ещё одним волнующим общественников и всех жителей округа вопросом стал вопрос о состоянии дел в сфере общественного транспорта. Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования «Холмский городской округ» по вопросам ЖКХ Александр Трощенков в своём докладе обозначил основные направления деятельности муниципалитета в части улучшения ситуации с пассажирскими перевозками как на городских маршрутах, так и на пригородных. В первую очередь, это касается соблюдения перевозчиками графика движения автобусов, достаточного количества транспортных средств, работающих на каждом маршруте, установки валидаторов, которые позволят использовать безналичный способ оплаты за проезд школьникам города, а также всем, кто имеет банковские карты.

Резонансным событием для горожан стало повышение тарифа на двух маршрутах, находящихся в сфере ответственности частных перевозчиков. Законом предусмотрена возможность работы по нерегулируемым тарифам и самостоятельное определение стоимости проезда перевозчиком. При этом необходимо экономическое обоснование повышения и наличие качественных изменений в условиях перевозки. Чего у частников сделано не было, а значит, возникает повод для того, чтобы тщательно разобраться в сложившейся ситуации.

Члены совета активно участвовали в обсуждении представленных докладов, высказывали свои предложения и замечания. Так, Марина Волкова, специалист по охране труда ООО «Мортех», предложила реализовать в округе проекты по озеленению «Школьный двор» и «Семейное дерево». Людмила Жорникова, дежурная МБУ «Холмск – Арена», призвала ужесточить наказание за вандализм в отношении зелёных насаждений. А пенсионерка Наталья Панфёрова-Пак и учитель Светлана Удалова обратились с просьбой рассмотреть возможность возвращения автобусного маршрута № 1.

Были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, проектов благоустройства, работы членов совета в комиссиях разного уровня и направленности. Председатель местного совета ветеранов Леонид Лалетин выступил с предложением организовать торжественное мероприятие по извлечению капсулы с посланием к молодёжи 2018 года, заложенной в основание памятника Ленину на одноимённой площади в Холмске. Дата, на которую назначено извлечение, символична – 29 октября, 100-летие комсомольской организации.