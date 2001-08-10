В Южно-Сахалинске серьезная часть автоаварий происходит из-за плохого освещения

На дорогах областного центра регистрируется более 40 % дорожно-транспортных происшествий с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, одним из которых является отсутствие уличного освещения. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УГИБДД МВД России по Сахалинской области.

Так, в августе 2018 года, в районе поселка Христофоровка, водитель автобуса, совершая маневр разворота, в темное время суток, совершил наезд на пешехода, который в результате полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Автоинспекторами областного центра на месте дорожной аварии было зафиксировано отсутствие уличного освещения.

Во избежание подобных ситуаций, сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе в адрес администрации города Южно-Сахалинска направляют информации о проблемных участках дорог, нуждающихся в обустройстве и модернизации уличного освещения, при этом особое внимание уделяют местам концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В целях снижения аварийности и предупреждения возникновения случаев дорожно-транспортных происшествий, сотрудники дорожного надзора ОГИБДД города Южно-Сахалинска подготовили и выдали с начала 2018 года 28 предписаний в адрес дорожно-эксплутационных организаций областного центра, по ремонту либо строительству уличного освещения.

В настоящее время, в областном центре, ведутся работы по обустройству уличного освещения на участке автодороги «Южно-Сахалинск-Оха» от улицы Лесной до планировочного района Ново-Александровск, на улицах Дальней и Крюкова, в переулке Переселенческом в районе детского сада № 22 «Ивушка», на улице Поповича от улицы Комсомольской до улицы Горького. В текущем году появилось уличное освещение на улице Транзитной областного центра, где ранее имели место дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом.

Таким образом, принятые меры сотрудниками ОГИБДД города Южно-Сахалинска по улучшению освещения улично-дорожной сети, способствуют созданию безопасных условий для вождения транспортных средств на дорогах областного центра.