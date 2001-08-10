Работу теплосистемы в Южно-Сахалинске планируется отрегулировать до начала следующей недели
В Южно-Сахалинске круглосуточно функционируют телефоны диспетчерских служб, позвонив на которые жители областного центра могут получить оперативную информацию по вопросам обеспечения теплом:
- диспетчерская служба СКК - 72-30-13 и 72-33-89;
- диспетчерская департамента городского хозяйства - 300-475;
- центр обработки вызовов - 112.
Оставить заявку можно также по электронной почте: info@skk65.ru, в удобное для потребителей время.
Как сообщили ТИА “Острова» в мэрии, отрегулировать работу теплосистемы планируется до 8 октября.
На утро 5 октября неподключенными остаются 40 из порядка 1700 жилых домов, в 17 из них силами обслуживающих организаций выполняются ремонты во внутридомовой системе, еще 11 не подключены по причине выявленных повреждений на сетях во время запуска. Над их устранением работают ремонтные бригады СКК. Параллельно выполняются гидравлическая наладка и выставление параметров для качественной подачи теплоснабжения в жилых домах. Кроме того, еще 11 домов отключены по вине сторонних организаций - Фонда капитального ремонта и ипотечного агентства.
Работы в остальных домах по линии СКК завершены. Если в вашем доме нет тепла, а в перечне выше адрес отсутствует, то в первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию для исключения технологических сбоев в работе системы (например, завоздушивание).
Напоминаем, по действующим нормативам отопительный сезон окончательно стартует, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении 5 суток будет держаться на отметке не выше +8 градусов. Пока же температура в областном центре таких критериев не достигла. На утро пятницы среднесуточная температура в Южно-Сахалинске составляет +9,7 градуса.
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