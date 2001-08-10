В Южно-Сахалинске поздравили работников сферы образования
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня учителя, прошло в Доме культуры «Родина» накануне профессионального праздника. В зале собрались педагоги общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, ветераны отрасли и молодые специалисты островной столицы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, обращаясь к педагогам, поздравил их с наступающим праздником и подчеркнул, что учитель - это уникальная профессия.
- Вы закладываете основы успешности своих учеников, которые потом реализуют свой потенциал в различных сферах. Мы гордимся вами! В свою очередь администрация города и правительство Сахалинской области работают над тем, чтобы условия вашего труда и качество образования выходили на новый уровень и у нас создавались школы будущего, школы нового образца, - сказал Сергей Надсадин.
Отдельные слова признания за многолетний труд и любовь к профессии мэр адресовал ветеранам сферы образования. За высокие показатели в профессиональной деятельности Сергей Надсадин вручил муниципальный знак отличия - нагрудный знак «Лучшему» - учителю математики гимназии № 2 Оксане Патуле, учителю физической культуры гимназии № 1 им. А.С. Пушкина Андрею Тишевскому, учителю начальных классов школы № 6 Марине Фоминой. Почетные грамоты администрации города Южно-Сахалинска мэр вручил учителю русского языка и литературы школы № 22 Татьяне Безьяновой, учителю химии школы № 23 Наталье Иващенко, педагогу дополнительного образования гимназии № 3 Юлии Кочетовой, учителю русского языка и литературы лицея № 1 Татьяне Фоминой, заведующей учебной частью детской музыкальной школы № 1 Янине Гимро, преподавателям центральной детской музыкальной школы Алексею Ану, Вячеславу Сину и Елене Хиль.
В этот вечер теплые слова поздравлений педагогам адресовали министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, исполняющий обязанности министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, депутат областной Думы Татьяна Пак, председатель Городской Думы Владимир Зайцев, вице-мэр города Южно-Сахалинска Елена Федорова, директор департамента образования Анастасия Киктева, директор департамента по делам молодежи, спорта и туризма Елена Завязкина, директор департамента культуры Ирина Герасимова. Они вручили награды и отметили лучших работников по курируемым направлениям.
Награды в честь юбилея со дня образования учреждения получили коллективы средней общеобразовательной школы № 8 им. генерал-лейтенанта Асапова (45 лет со дня образования), средней общеобразовательной школы № 13 им. Леонова (70 лет со дня образования), средней общеобразовательной школы № 19 (70 лет со дня образования).
Торжественное мероприятие сопровождалось концертными номерами.
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