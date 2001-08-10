Жители дома в Южно-Сахалинске вновь предложили переделать ремонт своего двора

Во дворе дома № 25 по ул. Поповича в областном центре прошло собрание инициативных жителей. В процессе обсуждения решался вопрос корректировки дальнейшей реализации проекта по капитальному ремонту дворовой территории.

Как стало известно ТИА «Острова», участие во встрече приняли представители администрации Южно-Сахалинска и городской думы. Во время работ по благоустройству дворовой территории жители указанного дома обратили внимание на отклонение от проекта. Основное недовольство у людей вызвали размеры парковочной зоны напротив дома. За разъяснениями они обратились к своему депутату по избирательному округу председателю думы Владимиру Зайцеву. Он-то и инициировал встречу с профильными специалистами.

- Изначально нам показали проект с вместительным парковочным карманом, а когда строители приступили к работам, оказалось, что его уменьшили. Мы хотим, чтобы парковочную зону расширили, - сказала одна из жительниц пятиэтажки.

- Капитальный ремонт этого двора выполняется согласно проектной документации, которую одобрили жильцы на общем собрании. Единственным расхождением, действительно, является устройство парковочной зоны. Когда подрядчик приступил к ремонту, ее пришлось уменьшить из-за стоящих рядом деревьев. Разрешение на их снос мы не получили, они не являются аварийными. Поэтому пришлось вносить корректировки, - рассказал начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик.

Выслушав мнения сторон, присутствующий на встрече глава областного центра Сергей Надсадин поручил специалистам принять компромиссное решение: деревья с территории будущей парковочной зоны, поскольку есть инициатива от жителей, все же снесут, компенсационную высадку проведут на территории двора, но на другом его участке. По просьбе жителей также оборудуют дополнительный проезд к дому с западной стороны. В протокол встречи также вошли пункты, предусматривающие дальнейшее благоустройство зеленых зон: установка заборов в придомовых палисадниках, а также металлических столбов, препятствующих заезду и парковке на зеленой зоне автомобилей.