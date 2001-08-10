Студенты Сахалина смогут внедрить раздельный сбор отходов в своих вузах
Студенческие команды вузов Сахалина могут присоединиться к новой волне всероссийского экологического квеста «Разделяй с нами». Он направлен на внедрение раздельного сбора отходов в вузах на постоянной основе и вовлечение молодежи в ответственное обращение с отходами в интерактивном формате.
Квест продлится до 15 февраля 2019 года.
В рамках квеста студенческим командам предстоит выполнить 15 интерактивных заданий, среди которых:
- согласовать с руководством вуза установку контейнеров для раздельного сбора отходов;
- договориться с компанией, которая будет забирать отходы на переработку;
- организовать обмен книгами и вещами и подарить им вторую жизнь;
- разработать макет инфостенда и плакаты социальной рекламы;
- провести экоуроки для школьников и другие.
Одним из главных заданий квеста в этом году станет проведение студенческими командами праздников “Экодвор”, в рамках которых организуется мобильный пункт приема вторсырья. Мероприятия «Экодвора» направлены на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение количества производимого мусора и включают обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами.
Вузы, студенты которых наладят раздельный сбор отходов, будут приглашены вступить в Ассоциацию зеленых вузов России - общероссийское молодежное объединение учебных заведений, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития.
Участники квеста получат гранты на реализацию собственных экопроектов. 10 команд-лидеров квеста выиграют экопризы и будут приглашены на общероссийский слет Ассоциации в марте 2019 года. Победителей ждет участие в образовательных тренингах от экспертов-практиков и лидеров успешных экопроектов.
Квесты “Разделяй с нами” проводятся ежегодно с 2016 года. С момента старта проекта в нем зарегистрировались около 300 студенческих команд. В 40 вузах благодаря квестам был внедрен раздельный сбор отходов. Команды-победители выиграли экологические стажировки в Германии и США.
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