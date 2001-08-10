Сахалинские студенты написали экономический диктант
Вместе со школьниками и студентами из 83 регионов России учащиеcя Сахалинского государственного университета 4 октября приняли участие в образовательной акции «Экономический диктант». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.
Главная цель диктанта – пробудить у молодых россиян интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, определить и повысить уровень грамотности населения в этой сфере.
Основные вопросы диктанта, разработанные методической комиссией во главе с вице-президентом «Вольного экономического общества России» Дмитрием Cорокиным, касались макро- и микроэкономики, экономических реалий современной России, а также чисто практических действий – например, таких как получение кредита или открытие вклада в банке. Также были задания на знание истории экономической мысли и литературы. Полученные ответы позволят выявить, насколько сегодня население России, особенно молодые люди, которым только предстоит принимать экономические решения, осведомлено в сфере народного хозяйства.
По итогам диктанта будут сформулированы практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике.
Организаторами акции в островном регионе выступили Министерство образования Сахалинской области и Сахалинский государственный университет.
Первый «Всероссийский экономический диктант» прошел 2017 году, его написали более 59 тысяч участников на 638 площадках в 80 регионах.
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