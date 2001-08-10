С Сахалина уходит бабье лето

В понедельник 1 октября на крайний юг области оказал влияние тайфун «Трами». Тайфун был небольшим по площади, компактным. Больше всего досталось посёлку Малокурильское, за день выпал очень сильный дождь, порывы ветра достигали 40 м/с. На остальной территории Южно-Курильского и Курильского районов ветер не превышал 21 м/с, выпало от 32 до 39 мм дождя. Далёкой северной периферией тайфун задел и крайний юг Сахалина, было пасмурно, моросил слабый дождь, ветер усиливался до 13-18 м/с. Тайфун быстро умчался в Тихий океан, а на Сахалин пришло «бабье лето». В утренние часы температуры понижаются до 3-8°, в долинах отмечаются слабые заморозки, зато днём сияет солнце, воздух прогревается до 15-18°; в пятницу отмечался самый тёплый день, ртутный столбик поднялся до 20-23°.

В субботу на Сахалине сохранится погода без осадков, температура ночью 2…7° тепла, в долинах центральных районов заморозки до 3°, днём 15…20°, на севере 10…15°, сообщили ТИА "Острова" в УГМС.

В воскресенье в северных и центральных районах сохранится сухая погода, а на юге области погоду испортит тайфун «Конг-Рей», который с Японского моря через Сангарский пролив выйдет в район Южных Курильских островов. В южных районах Сахалина в воскресенье ожидается пасмурная ветреная погода с дождём, температура ночью 9…14°, в долинах 5…10°, днём 10…15°.

В Южно-Сахалинске в субботу без осадков, температура ночью 2…4°, днём 18…20°. В воскресенье ночью небольшой дождь, температура 4…6°. Днём дождь, сильный ветер, температура 12…14°.

В понедельник тайфун уйдёт на восток, а с запада на Сахалин потянутся неглубокие циклоны с дождями. Похолодает. Температура ночью 1…6°, в долинах заморозки до 3°, днём 5…10, на юге 9…14°. К среде антициклон разгонит дожди, в пятницу на юге Сахалина погода снова испортится.

На Курильских островах в субботу на юге гряды без осадков, температура ночью 10…15°, днём 14…19°. На севере небольшой дождь, сильный ветер. Температура ночью 6…11°, днём 8…13°.

В воскресенье на юге сильный дождь, сильный ветер, температура 10…15°. На севере гряды без осадков, температура ночью 1…6°, днём 10…15°.

В понедельник днём погода на юге гряды улучшится, стихнет ветер, прекратится дождь. В дальнейшем ожидается неустойчивая погода, временами небольшой дождь, на юге понижение температуры на 2-4°.