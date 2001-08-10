Тихоокеанское
информационное агентство
6 Октября 2018
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Место утечки воды в Южно-Сахалинске продолжают искать
17:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Седьмой микрорайон Южно-Сахалинска в понедельник останется без воды

Для устранения аварийной ситуации на сетях водопровода 8 октября с 09.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилые дома 7 микрорайона Южно-Сахалинска, а также по следующим адресам: ул. Комсомольская, 191, 193, 195, 186 и пр. Победы, 26. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации областного центра.

 

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