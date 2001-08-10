66,63|76,66|85,44
17:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Седьмой микрорайон Южно-Сахалинска в понедельник останется без воды
Для устранения аварийной ситуации на сетях водопровода 8 октября с 09.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилые дома 7 микрорайона Южно-Сахалинска, а также по следующим адресам: ул. Комсомольская, 191, 193, 195, 186 и пр. Победы, 26. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации областного центра.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:45 1 Октября Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
13:20 2 Октября Архитекторы борются за право распланировать 10-й микрорайон Южно-Сахалинска
12:36 3 Октября Председателя жюри конкурса «Поющие острова» Данила Плужникова встретили в Южно-Сахалинске
- 13:54 1 Октября Сахалинские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 22 тонн селедки
17:47 7 Сентября В сахалинских медучреждениях обновили автопарк санитарных машин
16:01 14 Сентября На Восточном экономическом форуме Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений
13:42 7 Сентября В Южно-Сахалинске приступают к благоустройству четырех скверов
09:54 13 Сентября Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?