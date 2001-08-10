Стартовал второй этап конкурса «Народный участковый – 2018»

7 октября стартовал второй региональный этап конкурса «Народный участковый – 2018». По его итогам определится лучший представитель службы участковых уполномоченных сахалинской полиции, который представит островной регион на всероссийском конкурсе, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Сахалинцы смогут поддержать своего «народного участкового» голосованием на сайте УМВД России по Сахалинской области, которое продлится до 16 октября.

В голосовании могут принять участие все желающие, ознакомившись с профессиональными достижениями и личными качествами каждого конкурсанта, отзывами о них сослуживцев и граждан. На сайте УМВД России по Сахалинской области размещены анкеты трех лидеров первого этапа:

- участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Поронайскому городскому округу старшего лейтенанта полиции Салавата Фаритовича Кутушева,

- участкового уполномоченного полиции Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску майора полиции Дарьи Владимировны Кубской,

- участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Корсаковскому городскому округу старшего лейтенанта полиции Дмитрия Николаевича Макаева.

По результатам второго тура лучший участковый территориального органа МВД России примет участие в финальном Всероссийском этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.

Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.